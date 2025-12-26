CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Blazar выпустила обновлённую версию системы Blazar Network Access Control

Blazar выпустила обновлённую версию системы Blazar Network Access Control. Она оптимизирована для работы в крупных корпоративных средах с большим количеством устройств и пользователей. Это достигается за счёт поддержки кластерного развертывания, позволяющего системе равномерно распределять нагрузку и обеспечивать её непрерывную работоспособность

Значительно усилены механизмы контроля соответствия рабочих мест корпоративным требованиям безопасности. Добавлена возможность отслеживать запущенные процессы в операционных системах, а также контролировать установленные пакеты программного обеспечения на станциях под управлением ОС Linux, что повышает общий уровень защиты и способствует своевременному выявлению потенциальных угроз, снижая риски нарушений требований внутренних стандартов.

Ещё одно ключевое усовершенствование — поддержка протокола TACACS+, который позволяет централизованно задавать правила доступа администраторов к сетевому оборудованию, существенно повышая уровень защищённости всей ИТ-инфраструктуры.

«Мы последовательно реализуем стратегию развития нашего продукта, ориентируясь на потребности крупных корпоративных клиентов. Параллельно с внедрением новых функций мы уделяем особое внимание нефункциональным требованиям. Одной из наших ближайших целей является подготовка решения к сертификации и расширение области его применения, включая государственный сектор, где действуют соответствующие строгие требования и стандарты», – сказал генеральный директор компании Blazar.

