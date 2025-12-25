CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Связь для жизни: в Рыбном усилили LTE в жилых кварталах и зонах отдыха

В городе Рыбное Рязанской области улучшили качество мобильной связи и интернета. Инженеры «МегаФона» запустили новые объекты сети со средне- и высокочастотными сигналами. Обновление затронуло жилые дома, социальные учреждения и парк «Дубянка» — одно из самых популярных мест отдыха у горожан. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После модернизации сеть стала стабильнее и быстрее в местах повседневной активности жителей. В парке удобнее делиться фото и видео, пользоваться онлайн-сервисами, а в жилых кварталах — смотреть видео, работать и учиться дистанционно.

Новые базовые станции работают сразу в нескольких диапазонах. Такое решение позволяет равномерно распределять нагрузку на сеть и сохранять высокое качество связи даже в часы пик — как на улице, так и внутри зданий.

«Мы усилили сеть именно там, где она напрямую влияет на комфорт людей — во дворах, парке и рядом с социальными объектами. Для жителей Рыбного это означает более стабильный интернет и уверенную связь каждый день — дома, на прогулке и по дороге по делам», — отметила директор «МегаФона» в Рязанской области Людмила Калашникова.

Рыбное — один из старейших населенных пунктов Рязанской области с богатой историей и живой городской средой. Основанный в XVII веке как крупный торговый и ремесленный центр на пути к реке Оке, сегодня город остается привлекательным для семей и молодых специалистов, сочетая размеренный ритм жизни с близостью к областному центру. Развитие инфраструктуры, включая современные телеком-услуги, помогает Рыбному сохранять его уникальный облик и создавать комфорт для жителей всех возрастов.

