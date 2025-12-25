CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Orion soft расширяет возможности управления контейнерами в Nova Container Platform

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил обновление платформы контейнеризации Nova Container Platform – версию 7.4.0. Обновление усиливает контроль над контейнерной инфраструктурой, добавляет централизованное управление кластерами и расширяет инструменты для администраторов.

В версии 7.4.0 доработан интерфейс раздела управления резервным копированием в Nova Console, что упрощает настройку и контроль процессов защиты данных. Появилась возможность приостанавливать и возобновлять расписания, а также создавать и настраивать BackupStorageLocation.

В Nova Console добавлены формы создания ресурсов для управления хранилищем Longhorn, что делает работу с хранилищами еще более удобной. Форма LonghornClusterConfig предназначена для настройки параметров кластера и хранилища Longhorn, а NodeVolumeConfig – для управления конфигурациями томов узлов.

Помимо этого, добавлена поддержка автодополнения для всех команд в nova-ct. Для каждого узла кластера добавлена следующая информация: версия платформы, конфигурация установки, ОС и ядро, сетевые параметры, утилизация ресурсов, настройки прокси. Также добавлена поддержка Ubuntu 24.04 LTS, которая обеспечивает совместимость с актуальной версией операционной системы.

Отдельно стоит отметить новую редакцию сервера управления Nova Universe v3.1.0 в Tech Preview. В ее состав входит Cluster Manager – веб-интерфейс для централизованного управления несколькими кластерами в изолированных средах без доступа к интернету. Это решение существенно упрощает администрирование и повышает прозрачность управления инфраструктурой.

«В новых версиях Nova Container Platform мы сделали акцент на централизованном управлении и удобстве эксплуатации. Появление Cluster Manager стало ключевым в этом релизе, так как он предоставляет еще больше свободы в управлении контейнерами, особенно в условиях роста инфраструктуры. Кроме этого, мы продолжили расширять инструменты работы администратора, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и простоту», – сказал Александр Фикс, лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft.

