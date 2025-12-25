CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Логика молока» выбрала «Толк» для корпоративных коммуникаций

Компания «Логика молока», участник российского рынка молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе, работает в «Толке» уже на протяжении трех лет. Сервис обеспечивает коммуникации более 5500 сотрудников — от рабочих встреч до массовых корпоративных трансляций, которые собирают до 4000 участников. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В компании используют различные форматы коммуникаций на базе «Толка»: трансляции, корпоративные мероприятия, презентации новых продуктов, обучение и лекции. При этом в «Логике молока» оценили кросс-платформенность, возможность открывать приложение с различных устройств и операционных систем, а также гибкость в настройке доступа для внешних участников встреч. В головном офисе компании установлены «Киоски», которые позволяют проводить гибридные встречи, где часть участников присутствует офлайн, а другие подключаются удаленно.

Платформа интегрируется с Outlook Exchange, что позволяет автоматически синхронизировать календарь. Дополнительным преимуществом является наличие функции резюмирования встреч с использованием ИИ.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Мы стремимся обеспечить максимально простую интеграцию «Толка» в корпоративную среду без дополнительных затрат ресурсов. Платформа легко встраивается в существующую инфраструктуру через календари, телефонию и систему единого входа. API открывает возможности для интеграции с корпоративными решениями».

Андрей Сумцов, директор по IT & DATA компании «Логика молока»: «Мы видим как активно развиваются российские ИT-решения, и «Толк» прекрасный пример импортозамещения в цифровой отрасли, который уже опережает зарубежные платформы по многим параметрам».

