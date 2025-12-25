ИИ-ассистент «1С Про Консалтинг» помог сети «Конкор Оптика» увеличить выручку на 25%

Торговая сеть «Конкор Оптика» использовала ИИ-помощника для «1С» «Просковья» для повышения объема продаж сети. Компания оптимизировала процесс планирования складских запасов. В результате это помогло повысить оборачиваемость товаров, а также увеличить годовой объем продаж на 25%.

Сеть салонов «Конкор Оптика» — один из старейших брендов республики Татарстан, который представлен на рынке более 30 лет. Компания объединяет 20 магазинов оптики, а также крупный медицинский центр в Набережных Челнах. В сети работают более 120 сотрудников, большинство из которых опытные врачи и профессиональные оптометристы.

Сегодня ассортимент товаров компании составляет свыше 16 тыс. активных позиций, которые представлены на товарных полках. Для управления ключевыми бизнес-процессами, в том числе, товародвижения и управления складскими запасами, в «Конкор Оптика» используют систему «1С:Управление Торговлей» с отраслевой доработкой. Все данные о продажах, складских остатках, логистике и финансовом учете компании стекаются в «1С».

Перед «Конкор Оптика» встала задача качественно проанализировать данные из «1С», обновить классификацию магазинов, а также пересортировать товарную матрицу на основе данных по продажам и остаткам. В компании возникла гипотеза, что такую задачу можно решить с помощью инструмента на базе искусственного интеллекта, который способен напрямую работать с данными «1С». Для проверки этой идеи в «Конкор Оптика» выбрали ИИ-помощник «Просковья», разработанный в компании «1С Про Консалтинг».

Интеллектуальный помощник «Просковья» — это платформа для создания ИИ-агентов в «1С» и рекомендательная система, которая позволяет анализировать отчетность в системах «1С». В основе решения лежат несколько ИИ с цепочками действий, которые не просто находят сведения, но также выполняют функционал «1С» — формирует выборки данных и предоставляет аналитические рекомендации. Платформа разворачивается в закрытом контуре, что позволяет бизнесу исключить утечку чувствительной информации. Кроме того, «Просковья» умеет отвечать на запросы в «1С» на естественном языке, а также вести поиск по смыслу и анализировать нужную информацию.

В рамках проекта команда подготовила исходные инструкции для ИИ (промпты). Для эксперимента взяли ограниченный объем номенклатуры – женские оправы и солнечные очки. В инструкции прописали все торговые точки, места выкладки товаров, их количество и требования к размещению на полках. Дополнительно специалисты загрузили историю продаж за короткий период в формате, понятном ИИ. В ответ ИИ-помощник предложил подход к дифференциации магазинов в трёх разных категориях, а также к оптимизации товарной матрицы и перемещении товаров между магазинами.

Всего за год было протестировано свыше 20 гипотез в полуавтоматическом режиме, каждая из которых валидировалась человеком. Наиболее полезные рекомендации ИИ внедрялись в бизнес-процесс. По итогам года сети «Конкор Оптика» удалось уменьшить количество товарных остатков за счет перепланирования сбыта, а также увеличить объем продаж на 25%.

«Наша гипотеза подтвердилась. ИИ-платформа, способная работать на данных «1С», действительно может эффективно применяться для поиска новых идей и извлечения неочевидных инсайтов. Однако важно понимать, что в центре процесса всё равно остаётся человек. Без грамотной постановки задачи и ограничений ИИ бесполезен. Инструмент может давать рекомендации, однако дальнейшая проверка гипотез, принятие решений и выполнение операций, например, проведение перемещений товаров в «1С», остаётся за бизнес-аналитиком. Искусственный интеллект помогает, но именно люди создают результат», – сказал Максим Федоров, владелец и генеральный директор компании «Конкор Оптика».

«Успех проекта был достигнут за счет детального понимания бизнес-процессов, наличия качественных исторических данных, выстроенной системы автоматизации учета товародвижения в «1С». Текущий уровень развития «Просковьи» позволяет ей стать полноценным помощником экономиста в компании для анализа отчетов и предоставления профессиональных бизнес-рекомендаций», – сказал Николай Мокрецов, партнер и исполнительный директор компании «1С Про Консалтинг».