«Диасофт» автоматизирует загрузку списков из Росфинмониторинга для финансовых организаций

«Диасофт» автоматизирует загрузку списков из Росфинмониторинга для финансовых организаций. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Многие финансовые организации до сих пор сталкиваются со сложностями при получении следующих перечней из личного кабинета Росфинмониторинга: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (ПЭТ); перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о блокировании принадлежащих им денежных средств или иного имущества (перечень МВК); перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый Советом Безопасности ООН (перечень ООН).

Специалистам финансовых организаций приходится вручную отслеживать их появление, подключаться в нерабочее время и контролировать процесс загрузки файлов.

Компания «Диасофт» разработала продукт «Адаптер для автоматического взаимодействия с Росфинмониторингом» для простой автоматизации получения перечней ПЭТ, МВК и ООН.

Функциональные возможности адаптера: регулярная проверка наличия новых перечней; автоматическая загрузка актуальных версий ПЭТ, МВК и ООН; передача их в целевые системы — AML, АБС или непосредственно пользователям (при копировании перечня в настроенную файловую директорию); хранение истории получения данных; отправка уведомлений ответственным сотрудникам по e-mail о поступлении новых перечней.

Адаптер входит в состав решения Digital Q.Risk&Compliance. Он обеспечивает автоматическую загрузку и проверку клиентов и контрагентов по всем актуальным перечням, помогая организациям выполнять требования законодательства и снижать операционные риски.

Решение «Адаптер для автоматического взаимодействия с Росфинмониторингом» полностью автоматизирует процесс получения и обработки необходимых перечней, сократить ручной труд и обеспечить своевременное обновление данных.

Решение Digital Q.Risk&Compliance обеспечивает централизованное управление задачами комплаенс-контроля в финансовых и нефинансовых организациях независимо от их размера и характера экономической деятельности.

