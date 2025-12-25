«Диасофт» автоматизирует загрузку списков из Росфинмониторинга для финансовых организаций

Многие финансовые организации до сих пор сталкиваются со сложностями при получении следующих перечней из личного кабинета Росфинмониторинга: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (ПЭТ); перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о блокировании принадлежащих им денежных средств или иного имущества (перечень МВК); перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый Советом Безопасности ООН (перечень ООН).

Специалистам финансовых организаций приходится вручную отслеживать их появление, подключаться в нерабочее время и контролировать процесс загрузки файлов.

Компания «Диасофт» разработала продукт «Адаптер для автоматического взаимодействия с Росфинмониторингом» для простой автоматизации получения перечней ПЭТ, МВК и ООН.

Функциональные возможности адаптера: регулярная проверка наличия новых перечней; автоматическая загрузка актуальных версий ПЭТ, МВК и ООН; передача их в целевые системы — AML, АБС или непосредственно пользователям (при копировании перечня в настроенную файловую директорию); хранение истории получения данных; отправка уведомлений ответственным сотрудникам по e-mail о поступлении новых перечней.

Адаптер входит в состав решения Digital Q.Risk&Compliance. Он обеспечивает автоматическую загрузку и проверку клиентов и контрагентов по всем актуальным перечням, помогая организациям выполнять требования законодательства и снижать операционные риски.

Решение «Адаптер для автоматического взаимодействия с Росфинмониторингом» полностью автоматизирует процесс получения и обработки необходимых перечней, сократить ручной труд и обеспечить своевременное обновление данных.

Решение Digital Q.Risk&Compliance обеспечивает централизованное управление задачами комплаенс-контроля в финансовых и нефинансовых организациях независимо от их размера и характера экономической деятельности.