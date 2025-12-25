«БФТ-Холдинг» завершил внедрение Единого хранилища документов для «Ростелекома»

Завершен масштабный проект по импортозамещению Единого хранилища документов (ЕХД) «Ростелекома»: внедрению корпоративной платформы нового поколения, разработанной на базе решения «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД). Система стала центральным элементом экосистемы управления корпоративным контентом компании, обеспечив полную технологическую независимость более 22 внешних B2B- и B2C-систем компании в области хранения и предоставления юридически значимых электронных документов. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Проект реализован в рамках стратегии «Ростелекома» по переходу на российские ИТ-решения и замене зарубежных систем хранения данных и документов. При выборе технологической платформы ключевыми критериями стали масштабируемость, производительность и соответствие требованиям информационной безопасности. Решение «БФТ.ХЭД», созданное на low-code, доказало свою эффективность в ряде крупных корпоративных и государственных проектов и было выбрано за счет гибкой архитектуры, высокой отказоустойчивости и возможности оперативной адаптации без доработки кода.

Единое хранилище документов «Ростелекома» – это промышленная платформа, рассчитанная на длительную эксплуатацию и устойчивую работу при высоких нагрузках, реализованная «БФТ-Холдингом» совместно с командой РТК КС для «Ростелекома» в полном цикле: от архитектурного проектирования до промышленного запуска в сентябре 2025 г. Нагрузочные испытания подтвердили способность системы стабильно обрабатывать 191 RPS при одновременной работе 300 пользователей, сохраняя время отклика до 5 секунд. Для реализации были использованы современный технологический стек и архитектура, которые позволяют масштабировать решение без остановок и быстро менять конфигурацию под задачи бизнеса. Такой подход обеспечивает надежный контур хранения и дает компании основу для дальнейшего развития сервисов, интеграций и оперативного подключения новых информационных систем к единому хранилищу.

ЕХД «Ростелекома» стало центральным элементом ИТ-инфраструктуры компании, объединив 22 информационные системы, ЕСЭД, несколько CRM-систем, а также ERP и сервисы внешнего взаимодействия. В едином контуре работают более 120 тыс. пользователей. Система обеспечивает хранение свыше 300 млн документов общим объемом 150 ТБ и рассчитана на ежегодный прирост до 45 млн документов без потери производительности.

«Для нас переход на отечественное решение стал серьезным шагом на пути компании к импортозамещению. Создание единого хранилища позволило объединить разрозненные системы и выстроить прозрачную, управляемую экосистему работы с корпоративным контентом, что является технологической базой для дальнейшего развития компании. Сегодня все корпоративные документы разово размещаются и хранятся в едином контуре, обеспечивая непрерывность процессов за счет возможности их использования разными корпоративными системами и сохраняемой юридической значимости», – сказал Дмитрий Пересветов, директор филиала ОЦО «Ростелеком».

«Проект для «Ростелекома» – пример того, как отечественные технологии становятся фундаментом масштабных корпоративных экосистем. Сегодня для компаний важен не только факт импортозамещения, но и создание устойчивых, управляемых систем, которые смогут обеспечить развитие компании на годы вперед. Решение «БФТ.ХЭД» показало, что зрелые российские технологии могут быть надежной опорой для корпоративной инфраструктуры. А команда БФТ в этом проекте вновь доказала, что умеет выстраивать работу так, чтобы результат был предсказуемым, устойчивым и отвечал ожиданиям партнера. Такой подход формирует доверие и дает уверенность в долгосрочном развитии», – сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор «БФТ-Холдинга».