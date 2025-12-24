YADRO и Центр информационных технологий Республики Дагестан создали масштабируемую ИТ-инфраструктуру для цифровизации региона

Компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») в партнерстве с Центром информационных технологий Республики Дагестан реализовала проект по созданию современной масштабируемой ИТ-инфраструктуры на основе комплексного решения отечественного производства. YADRO поставила систему хранения данных и сетевые коммутаторы, что позволило значительно повысить производительность, надежность и безопасность цифровой среды для государственных и социальных сервисов региона.

В условиях активной цифровизации региональных государственных услуг Центр информационных технологий (ЦИТ) Республики Дагестан столкнулся с задачей создания надежной и масштабируемой ИТ-платформы, способной обеспечить стабильную работу электронных государственных сервисов и порталов с высокими требованиями к производительности. Необходимо было внедрить интегрированный комплекс, соответствующий нормам российского законодательства и обеспечивающий технологическую независимость при развертывании новых электронных услуг и поддержке социально значимых программ. YADRO разработала и предложила единое техническое решение, включающее ключевые компоненты передового центра обработки данных.

Основой новой инфраструктуры стала система хранения данных (СХД) YADRO TATLIN.UNIFIED Gen2, которая реализует отказоустойчивое хранилище с дублированием всех основных компонентов системы и поддержкой Symmetric Active-Active режима работы контроллеров. Коммутаторы YADRO KORNFELD с пропускной способностью до 6,4 Тбит/с и аппаратной поддержкой обработки L2/L3 трафика и технологии VxLAN обеспечивают надежное сетевое взаимодействие между всеми компонентами инфраструктуры.

Технологическое решение YADRO позволило ЦИТ Республики Дагестан эффективно масштабировать нагрузки и ускорить процессы цифровизации региона. За счет наличия готовых шаблонов для интеграции с существующей системой мониторинга удалось существенно упростить обслуживание и сократить трудозатраты на управление инфраструктурой. При этом высокая производительность СХД обеспечивает стабильную работу баз данных сервисов, а гибкость масштабирования предоставляет возможности для дальнейшего расширения системы в соответствии с растущими потребностями региона.

«Проект с ЦИТ Республики Дагестан демонстрирует возможности комплексного подхода YADRO к созданию современной ИТ-инфраструктуры для государственного сектора. Мы предоставили полноценный портфель решений, что обеспечило максимальную совместимость компонентов и упростило интеграцию. Наши разработки полностью соответствуют требованиям российского законодательства и создают надежную основу для цифровой трансформации региона», — комментирует Александр Бакулин, коммерческий директор YADRO.

«Комплексное решение YADRO позволило нам создать современную, масштабируемую платформу для развертывания государственных информационных систем. Особенно важным стало то, что мы получили не разрозненные компоненты от разных поставщиков, а единую экосистему оборудования с высоким уровнем интеграции. Это значительно упростило процессы управления и обслуживания инфраструктуры, а также обеспечило надежность работы всех региональных цифровых сервисов», — отметил Амир Азизов, заместитель генерального директора по вопросам информационной безопасности ЦИТ РД.

Реализация проекта подтверждает готовность YADRO предоставлять комплексные технологические разработки для цифровой трансформации регионов и демонстрирует успешный опыт внедрения отечественного оборудования в государственном секторе. Проект стал важным шагом в цифровой трансформации Республики Дагестан, обеспечив надежную и эффективную платформу для развития электронного правительства и повышения качества государственных услуг для граждан региона.