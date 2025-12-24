CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

VisionLabs стала технологическим партнёром проекта по посадке в самолёт по биометрии

Российский разработчик систем компьютерного зрения VisionLabs стал технологическим партнёром совместного проекта «Аэрофлота», аэропорта Пулково и Центра биометрических технологий. Компании успешно протестировали сервис «Мигом», позволяющий пройти проверку перед полётом по биометрии, без паспорта.

Технология Liveness Detection от VisionLabs обеспечивает защиту от фрода — попыток пройти по чужой фотографии, по видео с телефона или по реалистичной маске. Технология прошла международное тестирование iBeta (Level 1 и 2), отразив 100% атак.

С помощью биометрии можно будет зарегистрироваться на внутренний рейс в аэропорту, попасть в зону предполётного досмотра и пройти в самолёт на гейте. При этом пассажир всегда сможет выбрать, как именно пройти на борт — по паспорту или по биометрии.

Следующий этап — подготовка к запуску услуги в эксплуатацию с проработкой нормативных регламентов со стороны государственных структур. Ожидается, что первые пассажиры смогут воспользоваться сервисом во второй половине 2026 г.

«В недалёком будущем все услуги, для которых сегодня нужно предъявлять паспорт, можно будет получить по биометрии. Уже сегодня по лицу можно оплатить проезд в метро и покупки в магазине, оформить SIM-карту, заселиться в отель, пройти в бизнес-зал в аэропорту, подтвердить личность на онлайн-экзамене, получить услуги в МФЦ, оформить пенсию за рубежом. Чтобы биометрические услуги распространялись ещё быстрее, необходимо, чтобы им доверяли. Наши технологии, такие как Liveness Detection и защита от дипфейк-атак, Deepfake Detection, позволяют обеспечивать безопасность биометрических сервисов, а значит, ускорять их повсеместное использование», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

«Транспортная отрасль предъявляет самые жесткие требования к безопасности и надёжности применяемых решений. В рамках прошедших испытаний отечественные алгоритмы распознавания и Liveness подтвердили свою высочайшую атакоустойчивость, позволили эффективно пресечь целый ряд попыток подмены личности. Таким образом была продемонстрирована зрелость предложенных программных решений, а также готовность к их применению в “полевых” условиях», — отметил Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий.

