CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Пользовательская документация для разработчиков на low-code-платформах Digital Q теперь создается автоматически

Компания «Диасофт» реализовала новую функциональность, которая позволяет автоматически создавать и обновлять документацию по программным продуктам, разработанных на low-code-платформах экосистемы Digital Q. Это решает задачу документирования всего, что создают участники команд разработки.

Новая функциональность собирает воедино описание возможностей и сценариев использования программных продуктов, а также формирует статьи в базе знаний в иерархической структуре и дает возможность формировать печатные формы.

Документация формируется параллельно с кодом на основании тех же артефактов, что используются для генерации кода. Это гарантирует, что описательная часть соответствует реализации. Все артефакты, которые создают участники команды разработки в low-code-платформах, попадают в документацию.

«Ранее разработчики готовили документацию в формате Word. Если код менялся, документ становился неактуальным. Теперь мы преобразуем существующее описание с помощью low-code-платформ, где генерируется не только код, но и документация. Это позволяет поддерживать документацию всегда в актуальном и консистентном состоянии», – отметил Дмитрий Грачев, руководитель продукта Digital Q.Archer компании «Диасофт».

Автоматизация процесса создания и поддержания пользовательской документации в актуальном состоянии обеспечивает высокую точность данных и экономию времени разработчиков и технических писателей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Под Москвой открывается производство фотонных интегральных схем и устройств на их основе

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще