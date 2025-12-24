CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Luuk и клиника «Дента Вита» запустили ИИ-агента для цифрового сопровождения пациентов

Платформа интеллектуальных ИИ-агентов Luuk и многопрофильная стоматологическая клиника «Дента Вита» объявили о запуске ИИ-агента для цифрового сопровождения пациентов и поддержки ключевых операционных процессов клиники. Решение уже работает на продакшене и используется в ежедневной практике клиники. Об этом CNews сообщил представитель Luuk.

ИИ-агент Luuk стал частью цифровой инфраструктуры «Дента Вита» и сопровождает пациента на всех этапах взаимодействия с клиникой — от первого запроса и навигации по услугам до записи на приём и уточнения стоимости лечения. Для клиники агент снижает нагрузку на администраторов, повышает качество первичного контакта и помогает структурировать входящий поток обращений.

В основе решения — движок Luuk AI, адаптированный под специфику стоматологического бизнеса и реальный пациентский путь. В отличие от экспериментальных чат-ботов, агент Luuk спроектирован как рабочий цифровой инструмент, интегрированный в коммерческие и сервисные процессы клиники.

Сергей Кардановский, финансовый директор клиники «Дента Вита», сказал: «Для нас принципиально важно, чтобы цифровые решения давали измеримый эффект, а не создавали дополнительную нагрузку на команду. ИИ-агент Luuk стал практичным инструментом, который уже сегодня помогает пациентам быстрее получать ответы и принимать решения, а клинике — оптимизировать процессы и повышать управляемость сервиса. Мы довольны результатами сотрудничества и видим в этом направлении долгосрочный потенциал».

Со стороны Luuk проект рассматривается как один из показательных кейсов внедрения ИИ-агентов в медицинских услугах, где фокус сделан не на технологичности ради технологии, а на прикладной ценности и устойчивом эффекте для бизнеса.

Павел Иванов, руководитель по продукту Luuk, отметил: «Сотрудничество с клиникой “Дента Вита” подтверждает, что ИИ-агенты могут быть не экспериментом, а полноценной частью медицинского бизнеса. Для нас важно, что решение не только запущено, но и уже используется в ежедневной работе клиники, получая позитивную обратную связь от команды и пациентов. Мы внедрили не просто интерфейс, а инфраструктурное решение, которое в 2026 г. станет стандартом для рынка».

В дальнейшем Luuk и «Дента Вита» планируют расширять функциональность ИИ-агента, включая новые сценарии взаимодействия с пациентами и инструменты аналитики для повышения эффективности работы клиники.

ИИ-агент доступен на официальном сайте клиники «Дента Вита».

