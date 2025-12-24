CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Цифровизация Искусственный интеллект
|

Интеллектуальный помощник для автоматизации SOC от компании Innostage в реестре российского ПО

Интеллектуальный помощник SOC Innostage Carmina AI включен в Единый реестр отечественного ПО. Решение предназначено для автоматизации типовых операций аналитиков SOС и команд кибербезопасности. Основанное на технологиях искусственного интеллекта, оно помогает специалистам анализировать инциденты в режиме реального времени, выявлять угрозы и реагировать на киберинциденты с высокой скоростью. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Innostage Carmina AI фактически знаменует собой новый этап развития искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности. Благодаря передовым технологиям ИИ (модели машинного обучения (ML), языковой модели (LLM), механизму интеллектуального анализа данных (RAG), системе мультиагентов, работающих в связке с объемной базой, агрегирующей в себе отчеты с IOA и IOC (Threat Intelligence), решение позволяет автоматизировать аналитические процессы, которые ранее считались компетенцией исключительно квалифицированных специалистов. Оно способно участвовать во всех этапах обработки поступающих инцидентов, автоматически корректируя и совершенствуя правила детектирования, реализуя этапы цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act) и выдавая рекомендации. Система работает с данными в локальном контуре, а также обрабатывает тысячи отчетов и актуальный мировой контекст. Выдаваемые ею рекомендации по выявлению киберугроз подкрепляются вердиктами, механизмами и историческими данными.

Среди функциональных возможностей решения обогащение контекстной информацией из разных источников с учетом предметной области, аналитический сервис выдачи вердиктов на скрипты типа POSH, BASH и др. Данный функционал Innostage Carmina AI помогает снизить время на рутинные задачи специалистов SOC.

По результатам внедрения, Innostage Carmina AI позволяет автоматизировать до 20% рутинных задач операторов SOC уровней L1 и L2, до 40% сократить время реагирования на инциденты. При ускорении расследования инцидентов, уменьшается возможность злоумышленника совершить вредоносные действия, что прямо пропорционально влияет на минимизирование рисков финансовых потерь для организации.

«ИИ-ассистент берет на себя значительную часть рутинной работы специалистов SOC, выполняя ее, можно сказать, реактивно. Поскольку это наша собственная разработка, мы полностью контролируем код продукта, можем гарантировать заказчику его надежность и безопасность, что подтверждается включением Innostage Carmina AI в реестр отечественного ПО», – сказал Искандер Тиморшин, владелец продукта Innostage Carmina AI.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Под Москвой открывается производство фотонных интегральных схем и устройств на их основе

Как совместить стажировки начинающих ИТ-специалистов с направлением экспериментальной разработки

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще