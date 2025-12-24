CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ и Big Data для благотворительных фондов: образовательный курс «AI-Фандрайзер»

Курс для обучения специалистов благотворительных фондов работе с искусственным интеллектом и анализом больших данных появился в 2025 г. в программе всероссийского образовательного проекта «Школа прикладного анализа данных». Обучение проходило с 4 по 23 декабря 2025 г. в смешанных форматах: онлайн на базе Института анализа больших данных и ИИ Томского госуниверситета и офлайне.

«Школа прикладного анализа данных» — это образовательный интенсив по ИИ и Big Data, организованный Академией «Дата-Дайвинг» для университетских команд и других специалистов, которые хотят использовать технологии в своей работе без навыков программирования. В этом году проведение школы поддержал Благотворительный фонд Владимира Потанина. Партнерами проекта выступают Международная лаборатория прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных».

Особенностью нынешнего потока стало открытие специальной образовательной траектории для фандрайзеров — «AI-Фандрайзер». Трек направлен на применение инструментов искусственного интеллекта и анализа данных в ежедневной работе фондов целевого капитала (ФЦК) и некоммерческих организаций (НКО).

«Использование данных и инструментов искусственного интеллекта позволяет фандрайзерам работать эффективнее: находить идеальных доноров, прогнозировать результаты кампаний и оптимизировать операционные процессы. Технологии помогают собирать ресурсы и делать работу фондов более прозрачной и стратегически продуманной», — отметил директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслав Гойко.

«Наша благотворительная программа “Эффективная филантропия” направлена на развитие профессиональных компетенций и устойчивости некоммерческого сектора. В ее рамках Фонд реализует грантовые конкурсы и уделяет особое внимание нефинансовой поддержке — сопровождению и развитию сообщества участников программ. Сотрудничество со “Школой прикладного анализа данных” — одна из таких инициатив. Мы уверены, что грамотное использование инструментов искусственного интеллекта позволяет существенно сократить время на рутинные процессы и освободить ресурсы для более широкого круга задач. Это особенно важно для фондов целевого капитала и организаций, которые с ними работают», — отметила директор программ Благотворительного фонда Владимира Потанина Юлия Лизичева.

Участники Школы получили возможность учиться у ведущих экспертов — специалистов, которые ежедневно работают с данными, разрабатывают модели для бизнеса и государства, внедряют ИИ в образование, фандрайзинг и социологию. Их опыт основан на реальных кейсах.

Среди лекций очного этапа — «Как устроен эндаумент в России» (Мария Булыгина, директор Специализированного фонда управления целевым капиталом ТГУ), «Data-Driven фандрайзинг: как данные помогают найти идеального донора» (Юлия Александрова, руководитель отдела аналитики Института анализа больших данных и ИИ), «Прозрачный ИИ» (Евгений Лукьянчиков, CEO компании «Антиплагиат») и «Генеративный ИИ для разработки продуктов и стратегий» (Артем Фещенко, директор Центра технологического и исследовательского сопровождения Института дистанционного образования ТГУ), а также лекции других ведущих экспертов отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Под Москвой открывается производство фотонных интегральных схем и устройств на их основе

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще