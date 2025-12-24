ИИ и Big Data для благотворительных фондов: образовательный курс «AI-Фандрайзер»

Курс для обучения специалистов благотворительных фондов работе с искусственным интеллектом и анализом больших данных появился в 2025 г. в программе всероссийского образовательного проекта «Школа прикладного анализа данных». Обучение проходило с 4 по 23 декабря 2025 г. в смешанных форматах: онлайн на базе Института анализа больших данных и ИИ Томского госуниверситета и офлайне.

«Школа прикладного анализа данных» — это образовательный интенсив по ИИ и Big Data, организованный Академией «Дата-Дайвинг» для университетских команд и других специалистов, которые хотят использовать технологии в своей работе без навыков программирования. В этом году проведение школы поддержал Благотворительный фонд Владимира Потанина. Партнерами проекта выступают Международная лаборатория прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных».

Особенностью нынешнего потока стало открытие специальной образовательной траектории для фандрайзеров — «AI-Фандрайзер». Трек направлен на применение инструментов искусственного интеллекта и анализа данных в ежедневной работе фондов целевого капитала (ФЦК) и некоммерческих организаций (НКО).

«Использование данных и инструментов искусственного интеллекта позволяет фандрайзерам работать эффективнее: находить идеальных доноров, прогнозировать результаты кампаний и оптимизировать операционные процессы. Технологии помогают собирать ресурсы и делать работу фондов более прозрачной и стратегически продуманной», — отметил директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслав Гойко.

«Наша благотворительная программа “Эффективная филантропия” направлена на развитие профессиональных компетенций и устойчивости некоммерческого сектора. В ее рамках Фонд реализует грантовые конкурсы и уделяет особое внимание нефинансовой поддержке — сопровождению и развитию сообщества участников программ. Сотрудничество со “Школой прикладного анализа данных” — одна из таких инициатив. Мы уверены, что грамотное использование инструментов искусственного интеллекта позволяет существенно сократить время на рутинные процессы и освободить ресурсы для более широкого круга задач. Это особенно важно для фондов целевого капитала и организаций, которые с ними работают», — отметила директор программ Благотворительного фонда Владимира Потанина Юлия Лизичева.

Участники Школы получили возможность учиться у ведущих экспертов — специалистов, которые ежедневно работают с данными, разрабатывают модели для бизнеса и государства, внедряют ИИ в образование, фандрайзинг и социологию. Их опыт основан на реальных кейсах.

Среди лекций очного этапа — «Как устроен эндаумент в России» (Мария Булыгина, директор Специализированного фонда управления целевым капиталом ТГУ), «Data-Driven фандрайзинг: как данные помогают найти идеального донора» (Юлия Александрова, руководитель отдела аналитики Института анализа больших данных и ИИ), «Прозрачный ИИ» (Евгений Лукьянчиков, CEO компании «Антиплагиат») и «Генеративный ИИ для разработки продуктов и стратегий» (Артем Фещенко, директор Центра технологического и исследовательского сопровождения Института дистанционного образования ТГУ), а также лекции других ведущих экспертов отрасли.