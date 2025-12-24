CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Флатика» обновила поисковую модель и коммуникационные механики

«Флатика» – сервисная платформа о ремонте, интерьерах, благоустройстве и ландшафтном дизайне – представила обновление продукта, направленное на развитие поисковой инфраструктуры и пользовательских коммуникаций. Изменения затрагивают ключевые технологические сценарии работы с контентом и специалистами и ориентированы на повышение релевантности поиска и управляемости взаимодействий внутри сервиса. Об этом CNews сообщили представители пдатформы «Флатика».

В рамках обновления на платформе реализован полнотекстовый поиск по всем разделам сайта. Он позволяет находить контент и специалистов по свободным текстовым и смысловым запросам. Это упрощает навигацию по каталогу, повышает точность выдачи и способствует росту конверсии из поиска во взаимодействие с экспертами.

Также доработан функционал пользовательских альбомов идей – добавлены заметки к объектам и расширенные настройки альбомов. Это повышает ценность подборок как инструмента подготовки проектов без изменения базовых пользовательских сценариев.

Отдельный блок обновлений касается коммуникаций и репутационных механизмов. На платформе снова открыта функциональность отзыва об эксперте с возможностью публичных ответов и предварительной модерацией, а также расширены возможности обсуждений под контентом. Все коммуникации проходят контроль, что позволяет поддерживать безопасную и предсказуемую среду взаимодействия.

«Мы развиваем Флатику как технологическую платформу, где поиск, контент и коммуникация выстроены в единый управляемый контур. Это позволяет повышать качество пользовательского опыта и эффективность взаимодействия между участниками сервиса», – сказали представители «Флатики».

