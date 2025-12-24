«АльфаСтрахование» реализует более 10 проектов в области ИИ с помощью технологий Yandex B2B Tech в 2026 году

В планах «АльфаСтрахование» реализовать более 10 проектов с применением технологий от Yandex B2B Tech. Компания будет использовать ML-сервисы, доступные на платформе Yandex AI Studio, и разрабатывать собственные ИИ-решения на основе решений Yandex B2B Tech. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Новыми сервисами будут пользоваться большинство сотрудников «АльфаСтрахование»: разработчики, специалисты контакт-центров, офисные сотрудники, HR и другие специалисты.

«АльфаСтрахование» выделяет три приоритетных направления для разработки:

– Повышение эффективности команд разработчиков. «АльфаСтрахование» внедрит ИИ-ассистента на базе SourceCraft Code Assistant для автоматизации и ускорения решения типовых задач и поддержки более чем 500 разработчиков.

– Улучшение качества клиентских коммуникаций. Речевая аналитика с технологией Yandex SpeechSense сможет проанализировать более 20 тыс. звонков в сутки для контроля качества обслуживания и поиска бизнес-инсайтов.

– Автоматизация рутинных офисных задач и документооборота. ИИ-агенты на базе речевых технологий и больших языковых моделей, входящие в платформу Yandex AI Studio, помогут автоматизировать ведение протоколов встреч, обработку 10 тыс. бумажных документов в месяц, HR-процессы при поиске и найме более 200 высококвалифицированных ИТ-специалистов ежегодно, классификацию писем корпоративной почты и будут ускорять подготовку маркетинговых материалов.

«В нашей ИИ-стратегии особое место занимает Generative AI, который открывает новые возможности для улучшения внутренних процессов и клиентских сервисов. Быстрая разработка и внедрение таких решений невозможны без сильного технологического партнера, такого как Yandex B2B Tech. Партнерство открывает нам доступ к технологической платформе, современным ML-инструментам и экспертизе команды Яндекса. Мы сможем предложить клиентам более удобные и современные страховые продукты с применением новейших технологий», – сказал Владимир Муравьев, директор по информационным технологиям группы «АльфаСтрахование».

«Сегодня более 80% страховых компаний используют ИИ при запуске новых продуктов и взаимодействии с клиентами. «АльфаСтрахование» уже реализовала ряд проектов на облачной платформе Yandex Cloud, которые позволили ускорить ввод новых сервисов и снять инфраструктурные ограничения для команд. Сейчас мы планируем разрабатывать и внедрять ИИ-сервисы, которые позволят сотрудникам сосредоточиться на стратегически важных задачах, освободившись от рутинной работы. Наша цель – создать технологии, которые упрощают повседневные процессы и открывают новые возможности для бизнеса и клиентов», – сказал Александр Черников, операционный директор Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech).

По данным исследования «Искусственный интеллект в России-2025: тренды и перспективы», банки и страховые компании входят в тройку лидирующих отраслей по применению генеративного искусственного интеллекта. По оценке авторов исследования, лидеры рынка закладывают на развитие ИИ 13-16% на 2026 г. Это подтверждает, что для технологически зрелых секторов ИИ является не отдельным направлением цифровизации, а стратегическим приоритетом развития бизнеса.

Это не первый крупный проект, который реализует «АльфаСтрахование» с применением технологий Yandex B2B Tech. Так, с 2019 г. страховая компания применяет сервисы Yandex Cloud (входит в группу Yandex B2B Tech). В облаке размещено около 20% ИТ-инфраструктуры компании. За счет масштабируемости, модели pay-as-you-go и прозрачного управления ресурсами компания сократила сроки вывода новых продуктов с года и более до нескольких месяцев, что стало основой для запуска и развития уже реализованных цифровых и ИИ-проектов.