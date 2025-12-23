В «М.Видео» поступили в продажу пылесосы бренда Uwant

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о поступлении в продажу пылесосов бренда Uwant. В ассортименте сети представлены вертикальные пылесосы для сухой и влажной уборки с функцией самоочистки, ориентированные на тщательную уборку, высокий уровень гигиены и удобство повседневного использования. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Uwant V500 — вертикальный пылесос с автоматической самоочисткой

Uwant V500 предназначен для сухой уборки и оснащен системой автоматического сбора пыли. При установке пылесоса на базовую станцию происходит автоматическая выгрузка мусора из контейнера в пылесборник объемом 1,8 л. По оценке лаборатории Uwant, такого объема хватает до 60 дней использования без необходимости замены мешка.

Модель оснащена детектором микропыли с зеленой светодиодной подсветкой, расположенной на минимальном расстоянии от пола. Угол рассеивания света до 60 градусов позволяет выявлять даже мельчайшие частицы пыли и исключать «слепые зоны» при уборке.

V-образная напольная щетка предотвращает спутывание волос и шерсти, направляя их непосредственно в контейнер для пыли. Пылесос работает с уровнем шума до 76 дБ благодаря двойной системе шумоподавления и оптимизированной конструкции воздуховода.

Uwant V500 оснащен пяти-уровневой системой фильтрации в сочетании с 11-слойным антибактериальным мешком для пыли, который эффективно подавляет бактерии. Время автономной работы составляет до 40 мин, мощность всасывания — до 23 кПа.

Стоимость модели: 19,9 тыс. руб. До 12.01.2026 модель можно приобрести со скидкой две тыс. руб. за 17,9 тыс. руб.

Uwant D500 Pro — моющий пылесос с интеллектуальной системой самоочистки

Uwant D500 Pro сочетает функции сухой и влажной уборки и оснащен технологией электролиза воды, которая преобразует обычную воду в очищающий раствор без использования химических средств. Электролизованная вода применяется как для мытья полов, так и для самоочистки устройства.

Модель оснащена роликовой щеткой с влагозащитой класса IPX-6 и системой предотвращения спутывания волос на базе Z-образного гребня со 100 зубьями. Горизонтальный наклон корпуса на 180 градусов позволяет эффективно убирать под мебелью без смены насадок.

Интеллектуальная система подачи воды с 24-канальным равномерным распылением обеспечивает быстрое увлажнение роликовой щетки без разводов и следов. Пылесос поддерживает три уровня подачи воды в зависимости от типа покрытия и степени загрязнения.

Система самоочистки включает промывку роликовой щетки электролизованной водой на 360 градусов, а также сушку горячим воздухом при температуре до 60 °C в герметичной бесшумной камере с уровнем шума ниже 40 дБ. Объем резервуаров составляет 700 мл для чистой воды и 650 мл для грязной. Время автономной работы — до 35 мин.

Стоимость модели: 34,9 тыс. руб. До 12.01.2026 будет действовать скидка три тыс. руб. и пылесос можно приобрести за 31,9 тыс. руб.

Uwant D700 — флагманский моющий пылесос с инновационной D-образной щеткой

Uwant D700 — модель с повышенной мощностью всасывания до 20 000 Па и расширенным функционалом для глубокой влажной уборки. Пылесос оснащен D-образной щеткой, с увеличенной площадью контакта с полом. Благодаря своей форме, щетка плотно прилегает к стенам, что позволяет эффективно убирать загрязнения в труднодоступных углах и вдоль плинтусов.

Щетка выполнена из антибактериальной микрофибры, которая эффективно впитывает влагу и грязь. Интеллектуальная система из 14 роликов создает равномерное давление на поверхность, снижая вибрацию и повышая стабильность работы.

Uwant D700 поддерживает автоматическую регулировку мощности всасывания и расхода воды, а также оснащен системой электролиза воды для дезинфекции поверхностей без применения бытовой химии. Самоочистка осуществляется горячей водой при температуре до 100 °C с последующей сушкой горячим воздухом, что обеспечивает высокую степень гигиены и предотвращает появление запахов и бактерий.

Интегрированный резервуар «всё-в-одном» разделяет чистую и грязную воду, предотвращая смешивание и распространение запахов. Время автономной работы модели достигает 50 мин, уровень шума — до 74 дБ.

Стоимость модели: 49,9 тыс. руб. До 12.01.2026 г пылесос можно приобрести со скидкой пять тыс. руб. за 44,9 тыс. руб.