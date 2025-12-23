CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

В Directum Lite появились корпоративные услуги в формате ESM

В системе для среднего и малого бизнеса сотрудники теперь могут заказывать услуги в цифровом формате по принципу «единого окна». Об этом CNews сообщили представители Directum.

ESM улучшает качество обслуживания сотрудников компании по различным запросам. Пользователи выбирают услуги компании в каталоге, и обращения уходят в сервисные службы. С помощью решения можно запросить подготовку справки 2-НДФЛ, новый монитор взамен сломанного, услуги отдела закупок, финансов, маркетингового отдела и пр.

Типы и статусы обращений и услуг, правила SLA, а также процессы и карточки заявки для каждого типа обращения настраиваются в справочниках системы. Все запросы поступают в единый канал — не нужно собирать их в бумажном виде или копировать из мессенджера и заносить в систему. Руководитель видит отчеты о статусе обращений, сроках в виде диаграмм.

Решение «Корпоративные услуги ESM» доступно в облачном и локальном вариантах поставки и поддерживает no-code-настройку.

«ITSM — это устоявшийся подход и набор практик, направленных на эффективное управление, организацию и предоставление ИТ-услуг. ESM — Enterprise Service Management, более широкая концепция, которая распространяет принципы ITSM за пределы ИТ-отдела и применяет их ко всей организации: HR, АХО, бухгалтерия и др. При ESM-подходе все корпоративные сервисы можно заказать в режиме «единого окна», без переключений между интерфейсами. Централизованное управление корпоративными услугами — важный элемент цифровой трансформации бизнеса», – сказала Алина Рожина, руководитель проектов развития бизнеса компании Directum.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще