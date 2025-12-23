«Ростелеком» сократил время проверки подключений для клиентов на 40%

«Ростелеком» сообщил о включении системы «Единый портал диагностики» (ЕПД) в реестр отечественного программного обеспечения. Разработка автоматизирует работу технической поддержки операторов связи и ускоряет проверку клиентских подключений к услугам. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Главный принцип продукта — все, что нужно инженеру техподдержки, находится на одной веб-странице. ЕПД выполняет удаленную диагностику клиентского подключения и определяет работоспособность услуг, используя единый веб-интерфейс вместо командной строки. Специалистам не нужно запоминать системы команд для разных типов оборудования.

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома»: «Регистрация "Единого портала диагностики" в реестре отечественного ПО — подтверждение технологической зрелости нашего решения и важный шаг в развитии цифрового суверенитета. Система уже показала свою эффективность в массовом сегменте: время диагностики подключений в среднем сократилось на 40%. Мы планируем активно предлагать это решение другим операторам связи как готовую отечественную альтернативу зарубежным аналогам».

Ксения Пономарева, директор департамента управления эффективностью Блока технической инфраструктуры «Ростелекома»: «Один из ключевых приоритетов компании при реализации ИТ-разработок — повышение лояльности как внутренних, так и внешних клиентов. Внедрение "Единого портала диагностики" полностью соответствует этому принципу. Проект оказал положительное влияние на оценку сервиса нашими клиентами и на уровень удовлетворенности сотрудников. Унификация процесса диагностики позволила повысить качество и скорость решения клиентских инцидентов».

Система ЕПД интегрирована с «РТ.Активатор» и позволяет выстраивать сценарии комплексной проверки с учетом особенностей услуги или сегмента клиента. На основе полученных данных ЕПД автоматически формирует выводы и рекомендации, часть из которых создается методами машинного обучения.

ЕПД уже работает в подразделениях технической поддержки массового сегмента по всей стране. Сейчас систему внедряют и для корпоративных клиентов.