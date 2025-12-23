CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российский производитель бионических протезов в 2025 году показал рекордный рост выручки

Российская инновационная компания Steplife, производитель бионических протезов конечностей, показала рекордный рост выручки за 2025 г. Общая консолидированная выручка компании составила 800 млн руб., что на 244,65% выше итогов 2024 г. В январе компания готовится к выходу на Pre IPO. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

По итогам IV квартала 2025 г. выручка Steplife составила 250 млн рублей, что на 284,09% превышает показатели 2025 г. В уходящем году компания реализовала своей продукции на 362,78% больше, чем в 2024 г.

Драйверами роста компания называет диверсификацию производства и более, чем тройное увеличение контрактных организаций в единой производственно-дистрибьюторской экосистеме Steplife. Так, в 2025 г. в нее добавился ряд научно-производственных предприятий из Китая, Индии, Индонезии и стран Ближнего Востока. Компания существенно расширила свои дистрибьюторские возможности, сотрудничая с протезными организациями стран БРИКС, ЕАЭС и Северо-Африканского региона. Также представители Steplife подчеркивают роль и содействие государства в финансировании приобретения протезов для населения и упрощения процедуры получения сертификатов.

Еще среди драйверов названо увеличение количества ампутаций в стране. По подсчетам аналитиков Steplife, в России ежегодно проводится до 50 тыс. ампутаций, а количество нуждающихся в протезировании, включая плановую замену протезов, по прогнозам компании, к 2029 г. вырастет на 70%.

За истекший год компания значительно расширила свою продуктовую линейку и начала серийное производство ряда новых флагманских продуктов. Среди них бионический коленный модуль с поршневой гидравликой Steplife B7, инновационный бионический коленный модуль с ротационной гидравликой Steplife B5, карбоновые стопы Steplife Cross и Cross Low, а также стопа Steplife Cross Sport для высокоподвижных видов спорта. Также на рынок вышли бионический односхватный протез руки, мультиинтегрированный EMG-датчик для протезов рук с электродом Steplife 08EMS.

В конце 2025 г. в протезном центре Steplife впервые в России поставили пациента с остеоинтеграцией на протез с бионическим коленным модулем Steplife B5. Это первый случай постановки пациента с остеоинтеграцией на российский бионический протез, созданный по российским технологиям.

«Уходящий год был высокопродуктивным для компании, — сказал Иван Худяков, генеральный директор Steplife. – Мы не только показали высокие результаты роста и выпустили ряд новых серийных изделий, но и вплотную подошли к выходу на PreIPO, в результате которого планируем привлечь 200 млн руб., и ближайшее время поделимся новостями. В 2026 г. мы продолжим разработку новых продуктов, таких, как бионическая рука-многосхват, гидравлическое колено для купания, бионическая стопа, роботизированная стопа и роботизированное колено. Кроме того, мы изучаем нейроинтерфейс для интеграции в протезы. Это система, обеспечивающая связь между мозгом человека и внешним электронным устройством, она помогает максимально приблизить движения пациента к тем, которые были у него до ампутации. Планов много, и мы рассчитываем их реализовать».

