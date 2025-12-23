Опрос «К2Тех»: треть компаний не готова к ужесточению требований КИИ для ERP

Компания «К2Тех» провела опрос, посвященный готовности бизнеса к потенциальному включению систем управления предприятием (ERP) в перечень критической информационной инфраструктуры (КИИ). Опрос охватил более 200 руководителей среднего и высшего звена из ключевых секторов экономики: нефтегазового, энергетики, машиностроения, металлургии, химической, пищевой и FMCG-промышленности, транспорта, ИТ, госсектора и торговли.

Основные выводы исследования: 57% опрошенных компаний заявили, что уже используют российские ERP-системы, которые, по их оценке, соответствуют ключевым принципам будущего регулирования в рамках КИИ. Среди них 44% работают на актуальной «1С:ERP», а 13% — на других отечественных платформах. 28% компаний осознают необходимость перехода на отечественные системы управления предприятием, поскольку используют импортные или самописные решения, не соответствующие требованиям по защите информации КИИ. 15% участников считают, что новые требования их не коснутся.

В условиях ужесточения регулирования ключевыми факторами при выборе системы для компаний, планирующих переход, становятся: соответствие законодательству и требованиям КИИ (39%); прозрачность стоимости владения и предсказуемая, устойчивая бизнес-модель вендора (25%); наличие готовых отраслевых решений и лучших практик внедрения (19%); масштабируемость и производительность системы (17%).

Среди финансовых и организационных сложностей респонденты, осознающие необходимость перехода, выделяют: высокую стоимость перехода (лицензии, внедрение, миграция данных) — 26%; сложность адаптации уникальных бизнес-процессов под типовые ERP-решения — 25%.

При этом главным сдерживающим фактором для импортозамещения или модернизации ERP является удовлетворенность функционалом используемых систем.

«Согласно нашему опросу, 40% компаний удовлетворены применяемыми ERP-решениями. Многолетние и дорогостоящие инвестиции в сложные внедрения иностранных или самописных систем создают высокий порог для перехода на отечественные ERP-решения. При отсутствии жестких требований регуляторов бизнес не видит необходимости в срочной миграции на российские ERP-системы. При этом уже сейчас мы понимаем, что ужесточение регуляторики в сфере КИИ неизбежно. Поэтому рекомендуем компаниям начать заблаговременную подготовку к миграции на отечественные платформы, чтобы управлять рисками и поэтапно адаптировать процессы», — отметил Юрий Силантьев, руководитель направления «ERP и финансы» «К2Тех».