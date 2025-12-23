CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

Опрос «К2Тех»: треть компаний не готова к ужесточению требований КИИ для ERP

Компания «К2Тех» провела опрос, посвященный готовности бизнеса к потенциальному включению систем управления предприятием (ERP) в перечень критической информационной инфраструктуры (КИИ). Опрос охватил более 200 руководителей среднего и высшего звена из ключевых секторов экономики: нефтегазового, энергетики, машиностроения, металлургии, химической, пищевой и FMCG-промышленности, транспорта, ИТ, госсектора и торговли.

Основные выводы исследования: 57% опрошенных компаний заявили, что уже используют российские ERP-системы, которые, по их оценке, соответствуют ключевым принципам будущего регулирования в рамках КИИ. Среди них 44% работают на актуальной «1С:ERP», а 13% — на других отечественных платформах. 28% компаний осознают необходимость перехода на отечественные системы управления предприятием, поскольку используют импортные или самописные решения, не соответствующие требованиям по защите информации КИИ. 15% участников считают, что новые требования их не коснутся.

В условиях ужесточения регулирования ключевыми факторами при выборе системы для компаний, планирующих переход, становятся: соответствие законодательству и требованиям КИИ (39%); прозрачность стоимости владения и предсказуемая, устойчивая бизнес-модель вендора (25%); наличие готовых отраслевых решений и лучших практик внедрения (19%); масштабируемость и производительность системы (17%).

Среди финансовых и организационных сложностей респонденты, осознающие необходимость перехода, выделяют: высокую стоимость перехода (лицензии, внедрение, миграция данных) — 26%; сложность адаптации уникальных бизнес-процессов под типовые ERP-решения — 25%.

При этом главным сдерживающим фактором для импортозамещения или модернизации ERP является удовлетворенность функционалом используемых систем.

«Согласно нашему опросу, 40% компаний удовлетворены применяемыми ERP-решениями. Многолетние и дорогостоящие инвестиции в сложные внедрения иностранных или самописных систем создают высокий порог для перехода на отечественные ERP-решения. При отсутствии жестких требований регуляторов бизнес не видит необходимости в срочной миграции на российские ERP-системы. При этом уже сейчас мы понимаем, что ужесточение регуляторики в сфере КИИ неизбежно. Поэтому рекомендуем компаниям начать заблаговременную подготовку к миграции на отечественные платформы, чтобы управлять рисками и поэтапно адаптировать процессы», — отметил Юрий Силантьев, руководитель направления «ERP и финансы» «К2Тех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса

Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще