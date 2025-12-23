CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширяет территорию LTE в Магаданской области

Жители поселка Дебин Магаданской области теперь смогут пользоваться связью четвертого поколения. Ранее абонентам оператора здесь было доступно только 3G. Помимо этого в декабре инженеры «МегаФона» запустили LTE на участке «Тенькинской трассы». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое LTE-оборудование в Дебине обеспечивает для абонентов более высокую пропускную способность сети и скорость передачи данных до 15 Мбит/с. Дебин небольшой поселок, здесь проживает около 400 человек. Через Дебин проходит участок автомобильной трассы «Колыма», которая связывает Якутск и Магадан. Теперь автомобилисты, благодаря запуску 4G, проезжая через поселок, смогут обновить навигационные карты, связаться с близкими или загрузить любимую музыку.

Вместе с тем воспользоваться современной мобильной связью стало возможно и на Тенькинской трассе, в районе поселка Гвардеец и перевала Гаврюшка. Специалисты «МегаФона» запустили 4G на одной из самых сложных магаданских автодорог. Тенькинская трасса известна автомобилистам крутыми поворотами и перевалами. Гаврюшка — один из самых сложных, его высота более 1000 метров. Запуск 4G сделает поездки по «Золотому кольцу Колымы» более безопасными: водители смогут вызывать помощь, отслеживать прогноз погоды, а также использовать навигацию.

«Запуск LTE-связи в Дебине увеличил зону покрытия сети в три раза, а скорости передачи данных позволяют комфортно общаться в мессенджерах, пользоваться госуслугами и банковскими сервисами. Мы развиваем современную телеком-инфраструктуру в Магаданской области, чтобы наши абоненты могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами и оставаться на связи, как в населенных пунктах, так и при передвижении по трассам региона», — отметил директор «МегаФона» в Магаданской области Максим Загинай.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку

Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Цифровой рубль: что известно о новой форме национальной валюты. Инфографика

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще