«Контур» помог выпустить больше 1 млн машиночитаемых доверенностей. «Контур» опередил других операторов по числу доверенностей, загруженных в распределенный реестр Федеральной налоговой службы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Машиночитаемые доверенности (МЧД) нужны для работы с электронными документами. Они подтверждает полномочия представителя организации в государственных системах, на электронных торговых площадках, в системах ЭДО.

МЧД выпускают в специальных сервисах. По данным ЦПРР ФНС — крупнейшей системы хранения доверенностей единого формата, который подходит для множества задач бизнеса — с помощью решений «Контура» выпустили уже больше 1 млн МЧД. Это треть от общего числа доверенностей, зарегистрированных в ЦПРР.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Один из самых востребованных сервисов для выпуска МЧД — «Контур.Доверенность». Кроме МЧД единого формата, в нем можно также выпускать доверенности для налоговой отчетности и работы с СФР. Решение подходит для небольших организаций и крупного бизнеса с распределенной структурой и большим количеством сотрудников».