Каждый четвертый платеж через терминал в 2025 г. в России совершали по QR-коду, NFC или улыбке

Эксперты «СберАналитики» изучили распространенность в России альтернативных (помимо банковской карты напрямую) способов оплаты в платежных терминалах. В исследовании рассмотрены три платежных метода: QR-код через СБП, NFC и биометрия лица (улыбка). Обезличенные данные за 11 месяцев 2025 г. охватили всю территорию страны. Проведенное исследование ― часть проекта «Итоги года со Сбером 2025». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как показало исследование, за прошедший год доля таких способов в общем объеме платежей через терминалы выросла с 21,28% до 23,56%. В количественном отношении число транзакций увеличилось на 10,67%. В Москве и Подмосковье цифры чуть выше: было 23,23% — стало 25,28%, то есть уже каждый четвертый платеж проводится по QR-коду, NFC или улыбке. В регионах показатели немного ниже, зато динамика лучше: с 20,69% до 23,03%.

Самый впечатляющий прорыв совершила биометрия лица: ее доля увеличилась более чем в 10 раз — с 0,052% до 0,49%. В регионах улыбкой платят чаще, чем в столице: 0,51% против 0,4% в Москве и области. За год обороты в Сбербанке по этому способу выросли в 7 раз – с 21 млрд руб. в 2024 г. до 154 млрд руб. в 2025 г. Количество операций увеличилось в 6,7 раза – с 29 млн до 195 млн транзакций. Биометрию уже попробовали более 5,5 млн человек, из них 1,5 млн – активные клиенты, которые регулярно оплачивают покупки с помощью сервиса «Оплата улыбкой».

Роль NFC немного снизилась. В целом по стране доля подобных платежей уменьшилась с 9,95% до 9,43%. В Москве — с 9,78% до 8,57%, в регионах — с 10,03% до 9,7%.

В пятерку регионов — лидеров по общей доле альтернативных платежей вошли Московская (27,18%) и Свердловская (26,55%) области, Москва (26,49%), Татарстан (26,4%) и Краснодарский край (25,97%). Улыбкой чаще других расплачивались жители Ненецкого автономного округа (1,25%), Архангельской области (1,07%), Республики Марий Эл (1,05%), Тюменской (0,97%) и Кировской (0,96%) областей. Больше всего оплат по QR-коду совершили в Москве (16,48%), Ямало-Ненецком автономном округе (16,12%), Московской области (16,04%), Кабардино-Балкарии (15,67%) и Санкт-Петербурге (15,1%). NFC наиболее востребован в Сахалинской области (14,52%), Чукотском автономном округе (14,18%), Кемеровской (13,1%), Томской (13,06%) и Новосибирской (12,8%) областях.

Наиболее активными пользователями альтернативных методов стали россияне 25–34 лет — они оплачивают таким образом 29,63% своих покупок. За ними следуют люди 18–24 лет (28,83%) и 35–44 лет (27,99%). Покупатели старше 65 лет используют новые технологии реже всего — лишь 11,09% их трат пришлось на альтернативные способы. Биометрию лица чаще всего выбирали люди 35–44 лет (0,75% покупок). QR-код оказался особенно популярен у аудитории 18–24 лет (18,59%). NFC-платежи лидируют у 35–44-летних (12,88%).

Исследование также показало разницу в поведении мужчин и женщин. Выяснилось, что мужчины оплачивают через альтернативные каналы существенно больше покупок: 28,19% против 21,21% у женщин. Они же лидируют и во всех отдельных категориях: биометрия лица — 0,67% у мужчин и 0,55% у женщин, QR-код через СБП — 13,9% и 12,7%, NFC — 13,59% и 7,96% (здесь разрыв оказался наиболее заметным).

Исследование СберАналитики подготовлено с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов» и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц. Также используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать разные рынки с учетом их отраслевых и региональных особенностей.