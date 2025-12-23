«ЕвроХим» внедрил рекомендательные системы на базе машинного обучения на всех своих производствах аммиака в России

«ЕвроХим» продолжает цифровую трансформацию аммиачных производств на своих российских предприятиях. Компания внедрила во всех профильных цехах рекомендательные системы на базе машинного обучения, являющегося элементом искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Цифровые Технологии и Платформы».

Проект стал одним из первых и наиболее ярких примеров комплексного внедрения рекомендательных систем на производствах «ЕвроХима». Суммарный экономический эффект составляет миллионы рублей в год – за счет сокращения расхода природного газа, уменьшения простоев и роста объемов выпуска продукции.

Рекомендательные системы – это цифровой инструмент, который собирает и анализирует огромные массивы данных о технологическом процессе, автоматически выявляет скрытые закономерности, отклонения и предлагает операторам оптимальные решения для управления технологическим режимом в балансе минимизации затрат и максимизации выработки продукта.

«Этот проект – важный шаг в цифровой трансформации «ЕвроХима», демонстрирующий, как элементы искусственного интеллекта могут помогать ведению технологического процесса с целью повышения его эффективности. Внедрение рекомендательных систем открывает новые возможности для управления технологическими операциями, снижая риски и повышая адаптивность к быстро меняющимся внешним условиям. Мы уверены, что этот подход не только укрепит позиции компании на мировом рынке, но и станет моделью для всей российской промышленности, показывая путь к устойчивому развитию и технологическому лидерству», – отметил заместитель директора по цифровизации группы «ЕвроХим» Валерий Черепанов.

Создание и запуск рекомендательных систем потребовали почти два года работы и тесного взаимодействия технологов, математиков и специалистов по данным. Команде пришлось учитывать особенности каждого цеха – от лицензионных требований и аппаратной схемы до конкретной конфигурации систем автоматизации.

Начальник цеха № 1-В по производству аммиака на Невинномысском Азоте Сергей Некретов подчеркивает, что запуск системы стал логичным этапом цифровой трансформации, но потребовал серьезной подготовки и межфункционального взаимодействия: «В проект были вовлечены специалисты производства и технологии, операционной эффективности и цифрового блока, которые совместно определили ключевые рычаги с учетом имеющихся ограничений процесса, а затем провели испытания, подтвердившие рост выработки и снижение себестоимости за счет оптимизации технологического режима».

Внедрение систем на всех производствах аммиака позволило сократить время реагирования на отклонения от режима до считанных минут, что помогло снизить расход природного газа и увеличить объем выпуска аммиака без дополнительных капитальных вложений.

«ЕвроХим» рассматривает возможность применения аналогичных решений на агрегатах карбамида, что позволит еще сильнее повысить операционную гибкость, устойчивость к ценовой волатильности сырья и конкурентоспособность компании на мировом рынке минеральных удобрений.