EnterChain FabricaONE.AI запустила промышленный проект по внедрению системы оперативного планирования производства Planmatic

Компания EnterChain FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявила о старте промышленного проекта по внедрению системы оперативного планирования производства Planmatic на Уральском трубном заводе («УралТрубПром»). Это первый промышленный клиент нового продукта.

Сотрудничество EnterChain и «УралТрубПрома» развивается уже несколько лет. Команда EnterChain сопровождала предприятие в развитии процессов планирования и управления производством. На стороне заказчика сформировалась сильная команда руководителей и специалистов, последовательно реализующих инициативы по повышению операционной эффективности и цифровой трансформации.

К моменту старта проекта «УралТрубПром» располагал современным комплексом автоматизированных решений: функционирующей MES-системой, средствами сквозной прослеживаемости сырья, заготовок и готовой продукции, а также внедренными ИИ-модулями контроля качества. Последние обеспечивают высокую точность распознавания дефектов и технологически значимых параметров. Наличие зрелой цифровой инфраструктуры стало базой для следующего шага — внедрения инструментов оперативного планирования производства и отгрузок.

Разрабатывая Planmatic, команда EnterChain изначально ориентировалась на создание готового к использованию продукта с широким набором настроек. Целью было сформировать полнофункциональное коробочное решение с универсальной моделью данных, которое можно быстро запускать в базовой конфигурации и последовательно развивать с учетом специфики конкретного производства.

Вхождение EnterChain в кластер FabricaONE.AI и партнерство с Bell Integrator обеспечили необходимые ресурсы и компетенции, усилив архитектурную и инженерную составляющую продукта. Это позволило команде за одну-две недели создавать полнофункциональные макеты на данных заказчика и демонстрировать реалистичные сценарии планирования с учетом ключевых технологических ограничений производства.

Решение о промышленном внедрении Planmatic на «УралТрубПроме» было принято по итогам этапа макетирования: в систему загрузили нормативные данные и заказы, выполнили базовую настройку технологических ограничений и правил. Специалисты предприятия получили наглядное представление о возможностях системы, степени ее гибкости и перечень доработок, необходимых для промышленного запуска.

«Проекты подобного масштаба с инвестициями в долгосрочные изменения бизнес-процессов для нашего предприятия в последнее время стали редкостью. Тем не менее автоматизацию производственного планирования мы всегда рассматривали как важный элемент стратегического развития компании, который обеспечит стабильность в условиях высокой турбулентности. Одним из ключевых факторов успеха, который поможет нам своевременно завершить проект, я считаю синергию целеустремленной команды завода и команды компании EnterChain, обладающей уникальной экспертизой и практическим опытом внедрения подобных продуктов на российском рынке», – отметил Андрей Мочалов, директор по развитию производственных систем компании «УралТрубПром».

«С «УралТрубПромом» мы запланировали запуск системы через шесть месяцев после старта проекта, и уже сейчас видим все предпосылки для соблюдения этих сроков. Наша задача – внедрить систему Planmatic так, чтобы она реально усилила интеграцию процессов планирования и управления производством, расширила возможности планировщиков и повысила качество производственных графиков при сохранении высоких стандартов сервиса и выполнении целевых показателей предприятия», – сказал Антон Шматалюк, исполнительный директор компании EnterChain.

Решение Planmatic обеспечивает полный цикл замкнутого производственного планирования, включая: загрузку нормативной информации, остатков и заказов из ERP; оптимизационное планирование технологических операций по рабочим центрам; расчет потребности в сырье, заготовках и трудовых ресурсах; формирование сменно-суточных заданий для MES; получение обратной связи от производства и оперативное перепланирование.

В настоящее время проект находится на стадии реализации первой волны настроек. Переход к промышленной эксплуатации запланирован на апрель 2026 г.