«Аптечная сеть 36,6» внедрила ИИ-агента

«Аптечная сеть 36,6» объявила о запуске в интернет-аптеке ИИ-агента, который на основе нейросетевых технологий формирует короткие, понятные и клиентоориентированные описания товаров, выделяя только ключевые свойства и преимущества для покупателя.

Новый сервис становится инструментом, который помогает покупателю выбирать лекарства и товары для здоровья среди широкого ассортимента, упрощая онлайн‑поиск за счет структурированной и релевантной информации.

Интернет‑аптека «36,6» – это онлайн‑сервис поиска и заказа лекарств, медицинских изделий и товаров для здоровья с фокусом на удобный цифровой опыт клиентов.

ИИ‑агент для кратких описаний товаров разработан для интернет‑аптеки «36,6» при участии технологического партнера – компании FlexMind tech. Над проектом трудилась межфункциональная команда, в которую вошли разработчики ИИ-решений, а также эксперты‑фармацевты, отвечавшие за корректность и понятность формулировок для покупателей.

Участие практикующих фармацевтов и профильных специалистов позволило встроить в алгоритмы ИИ-агента акцент на безопасность применения и корректную интерпретацию свойств товаров, что особенно важно в фармацевтическом сегменте. В результате покупатель получает краткое описание, в котором соединены технологичность нейросетей и профессиональная экспертиза.

ИИ-агент использует технологии обработки естественного языка и обучен на массивах качественных товарных описаний, с учетом специфики фармассортимента и требований к корректной коммуникации о лекарственных средствах. Модель выделяет из исходных данных суть, убирает дубли и второстепенные детали, формируя единый, стандартизированный формат кратких описаний для карточек товаров.

Ожидается, что внедрение ИИ‑агента повысит конверсию карточек товаров за счет более понятного контента и уменьшит количество возвратов и отказов, связанных с неправильным пониманием назначения товара. Дополнительно автоматизация описаний снижает нагрузку на контент‑команду и ускоряет вывод новых позиций в онлайн‑витрину.

«Этот проект объединил сильную технологическую экспертизу наших партнеров из FlexMind tech и глубокие знания фармацевтов. Благодаря такой связке AI‑агент не просто «пересказывает» карточку товара, а делает ее понятной, ответственной и по‑настоящему полезной для покупателя», – отметила Лариса Романовская, директор по омниканальным продажам «Аптечной сети 36,6».

