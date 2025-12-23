CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась отвечать на вопросы по информации из видео и документов

«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась анализировать открытые видео и документы и отвечать на вопросы по их содержанию. ИИ-ассистент знает, что на странице, поэтому ему не нужно объяснять контекст или придумывать сложный запрос. Например, можно открыть видео с рецептом и спросить «Какие ингредиенты используются?», и «Алиса AI» сразу даст ответ. Или открыть объемный PDF-документ и попросить «Выпиши финансовые результаты за каждый квартал». «Алиса AI» найдет нужную информацию и оформит ответ в удобном формате, например в виде тезисов или конспекта. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы задать вопрос по содержанию видео или документа, пользователю не нужно переключаться между вкладками. Нужно лишь нажать кнопку «Спросить Алису AI» на странице — в этом же окне откроется диалог с нейросетью. Пользователь сможет задать свои вопросы и те, которые предложит «Алиса AI». Нейросеть проанализирует содержание страницы и подберет варианты, ответы на которые могут быть полезны.

Доступ к новой возможности в «Яндекс Браузере» постепенно появляется у тех, кто ранее записывался в лист ожидания. В ближайшее время она станет доступна всем пользователям «Браузера» в России.

Возможность задавать вопросы по документам доступна для PDF-файлов, а также для текстов, открытых в «Поиске Яндекса» или в «Google Документах». Чтобы задать вопросы по текстам в «Яндекс Документах», нужно выбрать опцию «Просмотреть» в меню файла. В будущем новая функция станет доступна и для других источников. Задавать вопросы по видео можно на «VK Видео», Rutube, YouTube и «Дзене».

