В Подмосковье расширили комплексный сервис для бизнеса

На региональном портале запустили обновленный комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис стал еще удобнее для подмосковных предпринимателей: теперь в нем доступно 47 видов регионального, муниципального и федерального контроля и надзора, включая новый – в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Заполнив одну форму, представители бизнеса могут в электронном виде подавать все необходимые документы, записаться на консультацию или профилактический визит, что значительно упрощает взаимодействие с контролирующими органами», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности» доступен в разделе «Бизнесу» – «Прочее» – «Контрольно-надзорная деятельность». Воспользоваться им могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить электронную форму.

Комплексный сервис объединяет 12 ведомств и 56 муниципальных образований, а также более 6 тыс. документов по всем видам надзора (уведомления, ходатайства, извещения, акты, предписания, протоколы).