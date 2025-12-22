CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Цифровизация Внедрения Электроника Техника Импортонезависимость
|

«Росэл» поставил заказчикам сотни «супершредеров»

Холдинг «Росэл» отгрузил госучреждениям, банкам, силовым структурам и другим заказчикам более 500 отечественных «супершредеров» для уничтожения секретных и совершенно секретных документов. Устройства позволяют измельчать носители конфиденциальной информации до крошечных фрагментов без возможности восстановления. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Устройство способно измельчать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду. Прибор разрезает лист формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм. Для сравнения – толщина линии от шариковой ручки составляет до 1,5 мм. Это делает невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств. Кроме того, «супершредер» способен уничтожать пластиковые карты, CD и DVD диски.

Производством устройств занимается Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» (входит в «Росэл»). Прибор выпускается из российских комплектующих.

«Наш шредер обеспечивает максимальный уровень защиты конфиденциальной информации и чрезвычайно востребован в органах безопасности, государственных ведомствах, банках и на промышленных предприятиях. Продукция пользуется устойчивым спросом, и в этом году объем выпуска был увеличен вдвое. В 2026 году мы планируем представить второе поколение «супершредеров» с улучшенными характеристиками», – сказал генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» специализируется на производстве конденсаторов, которые применяются в авиационной, космической и другой технике, а также в радиотехнической промышленности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Институт РАН оштрафовали миллионы за просрочку разработки технологий радиолокации, диагностики и производства чипов

Сергей Мецгер, ReignCode: Искусственный интеллект должен быть встроен в архитектуру бизнеса, а не добавлен к ней сверху

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Начался всероссийский сбой WhatsApp*. Мессенджер замедлили на 80%

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще