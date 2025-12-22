Как интеграция «Базис Недвижимость» и «Циан» изменила клиентский путь: кейс девелопера AAG, который сделал регистрацию полностью автоматической

Девелопера AAG сделал регистрацию полностью автоматической. Об этом CNews сообщили представители «Базис Недвижимость».

Сегодня ведущие девелоперы должны уметь строить не только дома, но и цифровой путь клиента. Потребности покупателей меняются: они ждут прозрачности, скорости, отсутствия бумажной рутины и процессов, которые работают сами. Именно с этой реальной боли начался проект по объединению «Базис Недвижимость» и «Циан» в единую технологическую связку.

Идея родилась из наблюдаемой проблемы. Электронная регистрация уже была у девелопера, но из-за отсутствия интеграции между CRM-системой застройщика и «Циан» ввод данных осуществлялся вручную. Менеджеры собирали информацию из разных систем, переносили ее в «Циан», сверяли каждый документ и каждый реквизит. Это занимало время, создавало риск ошибок и делало процесс регистрации «цифровым наполовину». Все происходило в разных системах, клиент не видел статусов и не понимал, когда ждать результат. Возникла очевидная потребность: сделать путь полностью прозрачным и убрать ручной труд.

В этот момент рынок как раз оказался готов. Государство активно продвигало электронную регистрацию, а клиенты стали ожидать, что весь процесс будет происходить онлайн. Компания «Базис Недвижимость» к этому времени развила proptech-платформу до уровня, где можно связывать данные и процессы внутри одного цифрового ядра. “Циан” проработал варианты, как упростить процесс регистрации и оптимизировать передачу данных, в том числе решить вопрос оплаты госпошлины дольщиком. Сошлось всё: потребность, технология и момент.

Артем Глухих, СEO и основатель: «Мы позиционируем продукт как платформенное решение, органично интегрируемое в любой ИТ-ландшафт девелопера. Добавление функциональности электронной регистрации права собственности является логичным шагом и отвечает запросам рынка. Клиенты неоднократно обозначали эту потребность, и мы реализовали её в рамках нашей стратегии развития сервиса, расширяя экосистему и усиливая ценность продукта для ключевых участников процесса. Такой подход позволяет нам опережать конкурентов, быстрее выводить востребованные решения и формировать новые стандарты в отрасли».

После анализа процессов стало понятно, что для запуска полностью автоматической схемы сервисы необходимо адаптировать под реальные бизнес-задачи девелопера. «Базис Недвижимость» и «Циан» сформулировали требования: данные о клиенте, объекте, договоре, акте и передаче ключей должны собираться автоматически, без участия специалиста. После этого пакет документов должен уходить в «Циан» также автоматически, а статусы возвращаться в «Базис Недвижимость» и отображаться в личном кабинете клиента.

В результате «Базис Недвижимость» связал стройку, передачу ключей и регистрацию в единый сценарий, а «Циан» обеспечил передачу пакета документов в Росреестр по электронным каналам, трансляцию статусов, возможность оплаты госпошлины и получение документов, подтверждающих регистрацию. Благодаря этому человеческий фактор был полностью исключен, и процесс стал прозрачным для дольщика.

Артем Глухих, СEO и основатель: «Мы совместно с командой проекта “Циан” проделали значительную работу, направленную на создание максимально удобного и интуитивного клиентского пути. Наш принцип прост: чем меньше действий требуется от пользователя для достижения результата в сервисе, тем выше качество опыта. Оптимальная модель — когда клиент совершает минимальное количество шагов, а система выполняет остальное автоматически. Мы целенаправленно движемся к этому, совершенствуя процессы и повышая уровень автоматизации в каждом релизе. Мы провели пилотные сделки и увидели интеграцию в действии. Это позволило увидеть, как система ведёт себя «вживую»: как формируются данные, приходят ли статусы, корректно ли отображаются этапы регистрации в личном кабинете клиента. Мы искусственно моделировали ошибки, проверяли устойчивость алгоритмов и убедились, что процесс работает стабильно, даже если условия отличаются от "идеального"».

После внедрения клиентский путь в AAG стал другим. Теперь клиент видит в личном кабинете «Базис Недвижимость» весь цикл: этапы строительства, статус передачи ключей, запуск регистрации, движение документов по цепочке Росреестр и итоговую выписку. Все происходит в одном окне, без переходов на другие ресурсы. Клиенту не нужно ничего делать: процесс регистрации начинается автоматически сразу после получения ключей. Регистрация перестала быть отдельным юридическим блоком и стала естественным продолжением клиентского пути.

Под капотом все выглядит так: «Базис Недвижимость» автоматически собирает данные и формирует пакет документов, «Циан» получает его по API и передает в Росреестр, статусы возвращаются обратно в «Базис», а клиент наблюдает весь процесс в удобном формате. То, что раньше занимало 30–40 минут ручной подготовки, теперь не занимает ничего. Ошибки, связанные с ручным вводом, исчезли. Время регистрации сократилось на 30–40 процентов. По крупным проектам экономия рабочего времени достигает сотен часов в год.

Для клиента это означает простоту, прозрачность и предсказуемость. Для девелопера — снижение нагрузки на сотрудников, отсутствие ошибок, прогнозируемые сроки и возможность тиражировать процесс на все объекты. С интеграцией появился единый цифровой жизненный цикл клиента, в котором строительство, ключи и регистрация связаны в один сервисный маршрут.

Владислав Митьков, руководитель отдела цифровизации, холдинг AAG: «Когда речь идет о регистрации, всегда есть две ключевые стороны. Клиенту важно спокойствие — понимание, что процесс идёт и всё под контролем. Девелоперу же критично качество и управляемость каждого шага, чтобы исключения не превращались в отдельный проект для команды. В основе лежит цифровой путь девелопера, где регистрация — это логичное продолжение клиентского сценария, а не изолированный этап. Поэтому ценность создают не громкие функции, а связность: единый источник данных, прозрачный статус, понятный следующий шаг и зафиксированная история изменений. Когда это выстроено, менеджеру не нужно «собирать пазл» из писем и сообщений — он просто ведёт клиента по процессу. В результате выигрывают все: клиент меньше переживает, менеджеры не тонут в уточнениях, а у застройщика формируется цифровая экосистема, которую удобно масштабировать и поддерживать».

Такой подход делает «Циан» и «Базис Недвижимость» первыми на рынке России, кто внедрил полноценный автоматизированный процесс внутри клиентского пути. Клиент даже не замечает, что под капотом работают несколько платформ. Это и есть технологичность в действии: когда инновации не демонстрируются, а работают.



