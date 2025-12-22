Innostage и НТЦ ИТ РОСА завершили импортозамещение технологий виртуализации в дивизионе предприятия энергетической отрасли

Компания Innostage совместно с НТЦ ИТ РОСА завершила проект по импортозамещению технологий виртуализации в научном дивизионе предприятия энергетической отрасли. Перед Innostage стояла задача модернизировать комплекс виртуализации с использованием отечественного программного обеспечения ROSA Virtualization. Это позволило заменить зарубежные решения, обеспечить требуемый уровень защиты виртуальной среды и увеличить количество виртуальных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Первой реализованной задачей стало внедрение платформы виртуализации ROSA Virtualization. Основной целью являлось создание кластера серверов виртуализации с централизованным сервером управления на импортонезависимой защищенной системе виртуализации и подключенным общим хранилищем на базе классической системы хранения данных (СХД). Это позволило достичь целей по импортозамещению системы виртуализации, заменив платформу Hyper-V на отечественное решение и выполнив успешную миграцию всех виртуальных машин на ROSA Virtualization.

В ходе пусконаладочных работ специалисты Innostage выполнили проектирование, подготовили необходимое оборудование, установили и настроили платформу виртуализации, а также обеспечили заданный уровень защиты среды виртуализации.

Второй ключевой задачей проекта стало увеличение емкости виртуальных удаленных рабочих мест применением отечественных решений с обеспечением заданного уровня защиты. Для этого был развернут дополнительный контур платформы ROSA Virtualization на импортонезависимом серверном оборудовании с подключенным общим хранилищем на базе классической системы хранения данных (СХД).

Специалисты Innostage выполнили поставку оборудования и программного обеспечения, провели полное проектирование применяемых комплексов, проконсультировали по установке и настройке аппаратной платформы, программного обеспечения виртуализации и функционала VDI. Кроме того, была реализована установка и настройка комплекса двухфакторной аутентификации на базе RuToken и средств криптографической защиты информации «Континент АП».

Особое внимание в проекте по импортозамещению технологий виртуализации было уделено полному соответствию внутренним стандартам и требованиям регуляторов в области информационной безопасности. Виртуальная инфраструктура сертифицирована ФСТЭК России и обеспечивает высокий уровень защиты данных и систем.

«Проект демонстрирует успешное применение отечественных технологий в критически важных сферах науки. Совместная работа Innostage и НТЦ ИТ РОСА позволяет не только повысить производительность и надежность ИТ-инфраструктуры заказчика, но и обеспечить технологическую независимость, что особенно актуально в условиях современных геополитических вызовов. Опыт реализации проекта подтверждает, что импортозамещение — это не просто замена зарубежного ПО отечественным, а комплексный процесс модернизации ИТ-инфраструктуры с учетом специфики заказчика и требований безопасности. Партнерство Innostage и НТЦ ИТ РОСА продолжает развиваться, открывая новые возможности для масштабирования и внедрения передовых отечественных решений в различных отраслях», — отметил руководитель направления развития бизнеса Innostage Ратмир Габдрахманов.

«Реализация этого проекта подтверждает готовность отечественных платформ виртуализации решать задачи любого уровня сложности, включая критически важные научные и государственные инфраструктуры. ROSA Virtualization показала свою зрелость как промышленное решение, способное обеспечить не только импортонезависимость, но и высокий уровень защищенности, масштабируемости и управляемости виртуальной среды. Важно, что проект был выполнен в полном соответствии с требованиями регуляторов и внутренними стандартами заказчика — именно такой подход мы считаем ключевым для устойчивого развития цифровых экосистем в госсекторе», — сказал директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА Вячеслав Кадомский.