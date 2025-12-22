CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Энджен» автоматизирует управленческий учет для 6 юрлиц в партнерстве с ГК «Хомнет»

Компания «Энджен» (Engen) в партнерстве с ГК «Хомнет» начинает проект по внедрению системы «1С:Управление холдингом». Решение предназначено для комплексной автоматизации процессов управленческого учета, бюджетирования и формирования управленческой отчетности в группе компаний, объединяющей шесть юридических лиц. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Хомнет».

Компания Engen выполняет функции генерального подрядчика в области реализации проектов собственной генерации энергии. Основная деятельность компании сфокусирована в части проектирования, поставок, сервисного и эксплуатационного обслуживания энергоцентров, подстанций и системы АСУ ТП, как в блочно-модульном исполнении, так и в формате капитального строительства.

На сегодняшний день сотрудники «Энджен» работают в нескольких системах на базе «1С:Предприятие»: «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Документооборот 8», «1С:Зарплата и управление персоналом 8», а итоговую консолидацию выполняют вручную в электронных таблицах. Этот процесс достаточно трудоемкий и создает риски возникновения ошибок. Ключевыми требованиями к новому решению были: минимальное вмешательство в действующие ИТ-системы и создание единого информационного пространства для управления.

По результатам тендера для достижения этих целей был выбран продукт «1С:Управление холдингом», а реализация проекта доверена ГК «Хомнет». Эксперты «Хомнет» обладают подтвержденным опытом построения комплексных систем управления для многопрофильных холдингов.

На текущий момент специалисты ГК «Хомнет» успешно завершили этап предпроектного обследования, в рамках которого выполнили: сбор функциональных требований и анализ действующих форм отчетности, используемых в организациях; разработку структуры данных для ведения управленческого учета, включая учет по проектам, видам готовой продукции и направлениям распределения прибыли; проектирование архитектуры решения на базе платформы «1С:Управление холдингом»; разработку технического задания на выполнение работ.

«Мы находимся на важном этапе цифровой трансформации нашего холдинга. Выбор в пользу «1С:Управление холдингом» и экспертов «Хомнет» был осознанным шагом. Уверены, что внедрение позволит нам вывести управленческий учет на качественно новый уровень, обеспечив руководителей подразделений и собственников бизнеса единой, достоверной и оперативной информацией для принятия стратегических решений», — отметил Никита Макаров, генеральный директор компании «Энджен».

