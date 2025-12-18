CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

«Т-Банк» запустил Деда Мороза на базе собственной языковой модели

«Т-Банк» представил обновленную версию телефонного Деда Мороза на базе искусственного интеллекта, использующего собственную большую языковую модель (LLM) T-Pro. Сервис доступен по номеру 8 993 368-01-76 до 15 января 2026 г. и позволяет детям делиться новогодними желаниями в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Любой житель России может позвонить Деду Морозу. Стоимость вызова зависит от тарифа оператора. После разговора взрослым клиентам «Т-Банка» в чате приложения приходит суммаризация звонка. Родители владельцев детской карты «Джуниор» могут получить запись беседы в течение шести месяцев с даты звонка — опция доступна и новым клиентам, зарегистрировавшимся в этот срок.

В 2025 г. Дед Мороз стал «умнее»: он лучше распознает речь в шумной обстановке, быстрее реагирует, задает вопросы о хобби и играх ребенка, а его можно перебивать, как живого собеседника. Это реализовано благодаря LLM T-Pro и новому v2v-движку от ИИ-центра «Т-Банка».

«Среднестатистический» голос Деда Мороза создан c помощью речевых технологий VoiceKit на основе анализа тысяч реплик из кино, мультфильмов и особенностей речи советских и российских Дедов Морозов.

В 2024 г. на номер поступило свыше 70 тыс. звонков, в среднем по два-три на номер, рекорд — 126 вызовов с одного абонента. Дети чаще всего загадывали iPhone и гаджеты Apple, собак и других питомцев, здоровья родителей, больше времени с семьей, поездок к бабушкам, игрушек, велосипедов, самокатов и даже Lamborghini.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Microsoft полезла в карманы программистов. Часть бесплатных функций GitHub хотят сделать платными. Разработчиков это бесит

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

CNews Analytics опубликовал топ-10 российских разработчиков СУБД

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

Российские коммутаторы показали отказоустойчивость и масштабируемость в независимых тестах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще