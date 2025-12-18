CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Selectel запускает новый формат S3 — ледяное хранилище

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, запустил новый класс объектного хранилища S3 — ледяное хранилище, предназначенное для бэкапов, логов и других редко запрашиваемых или изменяемых данных. Решение ориентировано на компании, у которых есть задача безопасно хранить большие объемы архивной информации. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Ледяное хранилище подойдет для работы с редко используемыми данными: резервными копиями, архивами документации, медиафайлов, аналитических наборов, медицинских и научных данных. Объемы таких хранилищ могут достигать сотен петабайт, при этом ключевым преимуществом такого решения является минимальная стоимость хранения при высоком уровне надежности.

Новый формат хранилища позволит компаниям отказаться от капитальных затрат на инфраструктуру для хранения, используя систему оплаты pay-as-you-go. При этом с возможностью мгновенного доступа к архивным данным — без длительных задержек, характерных для традиционных архивных систем. Дополнительной особенностью этого класса хранения в Selectel является отсутствие штрафа за раннее удаление. Клиенты могут размещать данные в хранилище любое время и без ограничений.

«Запуск нового класса хранения в Selectel поможет заказчикам снизить стоимость работы с данными и сделать затраты более прогнозируемыми. Ледяное хранилище S3 можно применять для самых разных сценариев — от архивов и долгоживущих буферов до дата-платформ и корпоративных хранилищ. Например, для AI/ML-команд это дает возможность безопасно хранить большие объемы сырых данных, промежуточные датасеты и модели без риска перерасхода бюджета, ускоряя эксперименты и разработку» , — отметил Александр Гришин, руководитель по развитию продуктов хранения данных Selectel.

Запуск ледяного хранилища расширяет линейку классов S3-сервиса компании и позволит клиентам выстраивать масштабируемую и экономически эффективную стратегию хранения данных на годы вперед.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

Microsoft полезла в карманы программистов. Часть бесплатных функций GitHub хотят сделать платными. Разработчиков это бесит

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

CNews Analytics опубликовал топ-10 российских разработчиков СУБД

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Российские коммутаторы показали отказоустойчивость и масштабируемость в независимых тестах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще