Российский бизнес активно тестирует ИИ в рабочих процессах

Большинство российских компаний перешли от разговоров об искусственном интеллекте к действиям — 67% уже экспериментируют с технологией или внедрили ее в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Российский бизнес активно осваивает ИИ-инструменты. Треть компаний (33%) тестируют решения вроде ChatGPT и Microsoft Copilot, еще 17% запустили полноценные пилотные проекты внутри организации, а 17% уже внедрили искусственный интеллект в один или несколько рабочих процессов.

Компании четко определили приоритетные направления для применения ИИ. Топ-3 задач, где бизнес ждет помощи от технологии: работа с документами и отчетами (50%), обработка заявок и обращений (50%), аналитика и поддержка принятия управленческих решений (50%). Также востребовано управление коммуникациями (33%).

Ни один из респондентов не назвал приоритетом ускорение разработки приложений — бизнес фокусируется на автоматизации рутинных операций и усилении аналитических возможностей, а не на технических задачах.

«Результаты опроса отражают зрелый, прагматичный подход российских компаний к ИИ. Бизнес не гонится за хайпом, а выбирает задачи с понятным и измеримым эффектом. Работа с документами, обработка обращений, поддержка решений руководителя — это процессы, которые есть в каждой организации и которые отнимают значительную часть рабочего времени сотрудников. Автоматизация именно этих участков дает быстрый и ощутимый результат. Мы видим, что компании научились отделять реальные возможности ИИ от маркетинговых обещаний и выбирают точечное, но эффективное применение технологии», — отметил Игорь Простоквашин, ведущий аналитик компании Comindware.

Данные опроса соответствуют глобальным трендам. По результатам масштабного исследования McKinsey The state of AI in 2025, охватившего почти 2000 компаний из 105 стран мира, 88% организаций уже используют ИИ хотя бы в одной бизнес-функции — это на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Показатель опроса российских участников форума (67%) несколько ниже мирового уровня, однако демонстрирует уверенное движение бизнеса в сторону ИИ-технологий.