Программный продукт «Росэл» поможет автоматизировать управление инструментом на российских заводах

Цифровое решение TDM.Istok холдинга «Росэл» включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Система предназначена для автоматического управления инструментом и производственной оснасткой. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы на промышленных предприятиях, соблюдать ритмичность выпуска продукции и сохранять ее высокое качество. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Система TDM.Istok разработана НПП «Исток» им. Шокина» (входит в «Росэл»). Она обеспечивает полный контроль и прозрачное управление инструментом и производственной оснасткой – от подбора и закупки до списания и замены.

Решение обеспечивает систематизацию, учет, автоматизацию поиска и закупки инструмента и производственной оснастки, а также ведение базы и наполнение ее необходимыми для работы технологическими параметрами. Все это дает возможность снизить простои, исключить избыточные запасы и обеспечить выполнение плана.

«Наше решение готово к широкому внедрению на предприятиях, и включение TDM.Istok в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России – важнейший шаг на пути к его масштабированию. Также включение в реестр подтверждает отечественное происхождение продукта на всех этапах его создания», – сказал генеральный директор холдинга «Росэл», член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.

Продукт интегрирован с промышленным маркетплейсом TKMP.Istok, который позволяет подбирать и сравнивать инструменты по техническим параметрам. Это решение дает возможность отправлять запросы на закупку, разработку или ремонт, а также напрямую взаимодействовать с российскими производителями в режиме «одного окна».

