«Онлайн-запись» в «Битрикс24» стала доступна на тарифах «Базовый» и «Стандартный»

Функция «Онлайн-запись» теперь доступна клиентам «Битрикс24» на тарифах «Базовый» и «Стандартный». Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Онлайн-запись — инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, аренды помещений, бронирования техники и оборудования.

В ноябрьском релизе «Битрикс24 Космос» инструмент получил масштабные обновления: добавилась возможность посуточного бронирования, появились подсказки дополнительных услуг и товаров во время онлайн-бронирования, а также оформление записи в «Яндекс.Картах». Бронирование подтверждается только после оплаты — это минимизирует риски того, что записанный клиент не придет на прием.

«Онлайн-запись» подходит для компаний разных сфер услуг: от медицинских центров и салонов красоты до аренды помещений и спецтехники. Инструмент позволяет автоматизировать процесс бронирования: отслеживать загруженность специалистов, отправлять клиентам напоминания о записи и хранить данные в CRM. Внутри «Онлайн-записи» также можно видеть количество новых клиентов, сумму выручки для каждого ресурса (специалиста, оборудования, помещения или техники, которые нужны для оказания услуг) и общую сумму за день.

