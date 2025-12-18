CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Нейроюрист» «Яндекса» поможет бизнесам привести документы в соответствие с новой ставкой НДС

В сервисе «Нейроюрист» компании «Яндекс» появилась новая готовая команда для анализа рисков, связанных с изменением ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 г. Она позволяет существенно сократить время на проверку документов и минимизировать риски, связанные с несвоевременной корректировкой документации.

Команда «Анализ рисков по НДС 2026» позволяет за несколько минут проверить до 10 документов, включая договоры, дополнительные соглашения и оферты, как в формате текстовых документов, так и сканы, например, в PDF. Пользователю достаточно загрузить файлы, и сервис выделит в них формулировки, связанные с НДС, составит таблицу с перечнем таких формулировок, а затем даст заключение о том, создают ли они риски для компании.

«Для российских предпринимателей новая ставка НДС – это пересмотр условий десятков, сотен договоров с поставщиками и клиентами. Ручная проверка каждого документа юристом займет 20–30 минут. Но теперь проверить документы можно в разы быстрее без потери качества», – отметил Роман Янковский, менеджер по развитию «Нейроюриста» в «Яндексе».

«Увеличение основной ставки НДС с 20 до 22% – серьёзное изменение, которое затронет многие аспекты нашей работы. Особенно важно обратить внимание на то, что новая ставка будет применяться к отгрузкам, выполненным с 2026 г. То есть ключевым критерием при определении ставки налога будет дата отгрузки, а не момент оплаты. Именно поэтому компаниям необходимо тщательно проанализировать все договоры и другие документы, чтобы минимизировать риски и быть готовыми к новым условиям», – сказал Михаил Киселев, директор по налогам в «Яндексе».

