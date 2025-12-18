Группа Rubytech представила ПАК Скала^р для системы резервного копирования «из коробки»

Группа Rubytech выводит на рынок программно-аппаратный комплекс (ПАК) для резервного копирования и восстановления данных. Это готовое «коробочное» решение, которое позволяет крупным компаниям быстро и надежно реализовать платформу резервного копирования и восстановления критически важных данных и ИТ-систем. Машина резервного копирования Скала^р МХД.Р стала первым и единственным на рынке комплексным российским решением для резервного копирования, включенным в реестры промышленной продукции и радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Продукт уже прошел успешное тестирование у крупных заказчиков и готов к промышленным внедрениям.

Системы резервного копирования – неотъемлемая часть ИТ-инфраструктуры компаний, обеспечивающая непрерывность бизнеса и защиту данных от потери вследствие кибератак, сбоев или ошибок персонала. Ранее для этих целей использовались комплексные зарубежные решения с гарантированной совместимостью компонентов. В условиях обновления информационных систем доступные на рынке российские программные продукты требуют длительного тестирования на совместимость с оборудованием заказчика, а облачные сервисы не всегда соответствуют внутренним политикам безопасности.

Разработанная Группой Rubytech Машина Скала^р МХД.Р сделана по принципу масштабируемого хранилища и устраняет ключевые барьеры, с которыми сталкиваются компании при построении отечественных систем резервного копирования. ИТ-решение построено на модульной архитектуре и включает базовый программный модуль, специализированные средства резервирования данных и устройства хранения, реализуемые на базе объектного S3-хранилища. Особое внимание уделено защите целостности бэкапов: реализованы механизмы Object Lock и электронно-цифровой подписи резервных копий, что позволяет отслеживать факт и авторство любых изменений. ПАК поддерживает размещение бэкапов в географически распределённых ЦОД, что соответствует современным требованиям к катастрофоустойчивости. Дополнительно обеспечивается иерархическое хранение данных с тремя уровнями — от быстрого оперативного до долговременного архивного, что оптимизирует стоимость владения и гарантирует соответствие политикам хранения. Доступны две предустановленные конфигурации объёмом 376 и 1021 ТиБ (тебибайт) с возможностью горизонтального масштабирования.

Машина резервного копирования Скала^р МХД.Р – это интегрированный комплекс, имеющий в своем составе весь необходимый софт для обеспечения полного цикла резервного копирования: от создания консистентных копий данных до их быстрого восстановления. Управление бэкапами и мониторинг осуществляются через решение RuBackup, включенное в «Единый реестр российского ПО» и имеющее сертификацию ФСТЭК России. Комплекс также поддерживает безагентное резервное копирование виртуальных сред, включая отечественные платформы виртуализации BASIS Dynamix Enterprise и Standard, что особенно востребовано при переходе компаний на отечественный технологический стек.

ПАК может поставляться с сертифицированными средствами защиты информации, включая Kaspersky Endpoint Security для Linux и средство доверенной загрузки «Соболь». Продукт соответствует требованиям регуляторов рынка для применения в значимых объектах КИИ, классам защищённости ГИС, уровням ИСПДн, а также положениям постановлений Правительства №1875 и №1912.

ПАК Скала^р МХД.Р поставляется полностью предустановленным и настроенным, что максимально облегчает процесс его внедрения и запуска. Функции администрирования и эксплуатации Машин выполняются в рамках техподдержки и услуг профессионального сервиса. Группа Rubytech предоставляет единое окно сопровождения, гарантированные параметры RTO (время восстановления) и RPO (точка восстановления), а также обеспечивает круглосуточную поддержку всех компонентов комплекса. ИТ-специалисты заказчика освобождаются от решения сложных технических задач и могут сосредоточится на администрировании процессов резервного копирования и восстановления.

Новый продукт будет востребован крупными компаниями, которым требуется наладить резервное копирование большого объема данных (свыше 100 ТБ), а также теми, кто планирует переход на импортонезависимые решения по бэкапу. Это могут быть финансовые организации, государственные структуры, промышленные предприятия и телекоммуникационные компании, где требования к непрерывности бизнеса особенно высоки. Также Группа Rubytech планирует предлагать модули резервного копирования существующим заказчикам других Машин линейки Скала^р, что позволит сформировать единую экосистему управления данными с централизованным резервным копированием.

«Создание Машины Скала^р МХД.Р стало возможным благодаря нашим компетенциям в области передовых технологий хранения данных, собственному RnD и методикам подбора оборудования, а также многолетнему опыту работы с ключевыми заказчиками. Мы предлагаем не просто техническое решение, а комплексный подход к обеспечению сохранности критически важных данных с гарантированными параметрами восстановления, в том числе, соответствующими требованиям регуляторов», — отметил Михаил Забулонов, владелец продукта Скала^р МХД.Р (Группа Rubytech).