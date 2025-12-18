Группа компаний «Уралхим» масштабировала корпоративное обучение с «Контур.Толком»

Компания по производству минеральных удобрений и химической продукции «Уралхим» организовала дистанционное обучение для сотрудников по всей России. Онлайн-мероприятия собирают до 1400 зрителей, а регулярные вебинары посещают до 300 слушателей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В рамках развития корпоративного университета группа компаний «Уралхим» искала решение для организации качественного дистанционного обучения сотрудников, распределенных по разным регионам страны.

Владимир Брагарчук, руководитель проектов по развитию персонала Корпоративного университета АО «ОХК «Уралхим»: «Для нас критически важны два фактора: возможность проводить групповую работу через деление на комнаты и способность платформы стабильно работать с большим количеством участников. «Контур.Толк» полностью отвечает этим требованиям — инструмент удобный, простой в использовании и позволяет нам эффективно обучать сотрудников по всей стране».

В корпоративном университете Уралхима используют различные форматы обучения: программа развития «Школа руководителя 2.0» с командной работой в виртуальных комнатах, вебинары для специалистов, масштабные онлайн-мероприятия и корпоративные интеллектуальные игры. В компании также применяют ИИ-функциональность «Толка» для автоматического создания протоколов встреч.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Мы стремимся, чтобы онлайн-обучение с «Толком» было не только комфортным, но и интересным. Рады, что наши инструменты помогают делать разноформатные образовательные программы. А масштабируемость решения — от небольших тренингов с делением на виртуальные комнаты до трансляций на тысячи зрителей — позволяет выстраивать непрерывное обучение сотрудников независимо от их географического положения».