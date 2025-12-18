CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М устройства в Хакасии

МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Хакасии за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межмашинное взаимодействие без участия человека) в регионе установлено в топливно-энергетической сфере, а также ЖКХ и ретейле. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В угольной промышленности республики самым востребованным применением технологии М2М стало удаленное измерение показателей датчиков для контроля работы систем добычи, переработки, транспортировки сырья, а также мониторинга местоположения горнорабочих на территориях открытых карьеров и разрезов. Более того, решение активно применяются в геологоразведке и для управления транспортом на промыслах. Трендом М2М-устройств остается их интеграция с Iot-платформой для обработки данных и построения оптимальных маршрутов на месторождениях, предотвращения аварий и снижения затрат на обслуживание.

В ЖКХ устройства на сим-картах МТС осуществляют сбор и передачу показаний со счетчиков в жилых домах и на предприятиях в Хакасии. В ретейле межмашинную передачу данных используют в беспроводных системах контроля складских и магазинных площадей, включающих датчики проникновения, движения, протечек, задымления, загазованности и влажности. В частности, один из известных в республике аграрных холдингов с помощью умных датчиков контролирует уровень влажности в теплицах для выращивания помидоров и огурцов.

«Республика Хакасия обладает серьезным потенциалом для реализации комплексных интеллектуальных бизнес-решений. На основе М2М устройств можно внедрять современные системы видеоаналитики, применять технологии Big Data, роботизации и искусственного интеллекта, которые высоко эффективны в промышленности. Уверен, технологии межмашинного взаимодействия продолжат оцифровывать практически все отрасли экономики Хакасии», — сказал директор МТС в республике Хакасия Павел Фомин.

