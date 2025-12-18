Bercut представил обновленную платформу для бесшовной работы ИТ-систем

Компания Bercut, входящая в состав коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома» представила масштабное обновление корпоративной шины данных ESB в составе интеграционной платформы HIP 2.0. Решение отвечает за интеграцию монолитных и legacy-систем и позволяет быстро подключать внутренние и внешние системы в режиме low-code. В релиз вошли поддержка больших файлов, развертывание в Kubernetes и Astra Linux, а также шифрование трафика между сервисами и безопасное хранение секретов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Bercut ESB— часть гибридной интеграционной платформы Bercut HIP 2.0. Решение помогает создать единый цифровой слой над разнородными ИТ-системами и выстроить надежный обмен данными между ними.

Bercut HIP 2.0 появилась в процессе эволюции широко известной на телеком-рынке платформы Bercut HIP. Изначально модульная архитектура HIP позволяла использовать бизнес-функции отдельно. Со временем рынок потребовал большего. В ответ на запрос клиентов компания Bercut использовала эту особенность и, обновив технологический стек, создала на ее базе линейку middleware-продуктов для соединения разных приложений и систем и решения всех интеграционных задач.

В итоге сегодня HIP 2.0 — это интеграционный конструктор или мультитул. Платформу можно использовать для решения точечных задач проекта, а затем масштабировать без лишних сложностей. Она объединяет legacy-системы, облачные сервисы и партнерские API, обеспечивая автоматизированный, высокопроизводительный и безопасный обмен данными между ними.

Андрей Богданов, генеральный директор Bercut: «Сегодня наш продукт Bercut ESBполностью соответствует российским требованиям законодательства в части шифрования и интеграции. Клиенты могут не держать это в фокусе и сосредоточиться на бизнесе. В результате они сокращают капитальные операционные расходы в несколько раз, получая надежную отказоустойчивую систему. Каждый в отрасли знает, что отказоустойчивость очень легко оцифровывается с точки зрения экономического эффекта. Например, для одного из клиентов телеком-сферы нам удалось снизить время интеграции новых сервисов на 40%. Это значит, что теперь клиент выводит новые сервисы на рынок почти в два раза быстрее».

В продукте появилась функция обработки больших файлов размером более 100 мегабайт. Система сохраняет прогресс и возобновляет обработку при сбое. Поддержка Kubernetes открывает перед клиентами возможность гибко масштабировать потоки, ускоряя развертывание и обновление решений. Шифрование трафика между сервисами и безопасное хранение секретов обеспечивает защиту данных на всех этапах их передачи и обработки.

Помимо ESB, в состав Bercut HIP 2.0 входят Datamapper для визуального преобразования данных разных форматов, инструменты для проектирования и публикации API, брокеры real-time-событий, ETLEngine для пакетной и стриминговой обработки данных и инструменты для разработки адаптеров.