«Авито Работа»: в 2025 г. резюме с упоминанием ИИ-навыков увеличились в 2,7 раза

Эксперты «Авито Работы» изучили, к каким позициям в январе-ноябре 2025 г. соискатели чаще стали прикладывать резюме с указанием навыков работы с ИИ. В целом по России число резюме с упоминанием ИИ-навыков увеличилось на 167% за год, а средние зарплатные ожидания кандидатов выросли на 16%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Такой рост связан с тем, что нейросети уже стали стандартным рабочим инструментом во многих сферах. Работодатели чаще ожидают базового умения пользоваться ИИ, а соискатели указывают этот навык в резюме, чтобы повысить конкурентоспособность и лучше соответствовать требованиям вакансий.

Наибольший прирост количества резюме с упоминанием навыков владения ИИ-инструментов зафиксирован на позициях в сфере маркетинга, рекламы и PR — за 2025 г. их количество выросло почти в три раза (+177% год к году). В этой сфере нейросети помогают быстрее генерировать идеи и тексты, собирать аналитические выжимки и подготавливать креативы, сокращая время на рутинные задачи.

На втором месте по приросту числа резюме с упоминанием ИИ сфера телекоммуникаций — в 2025 г. их количество увеличилось более чем в 2,5 раза (+158%). В телеком-компаниях ИИ используют для автоматизации поддержки (чат-боты и голосовые помощники), прогнозирования нагрузки на сеть, а также для персонализации тарифов и предложений для клиентов.

Также количество резюме с упоминанием навыков владения ИИ заметно увеличилось на позиции в сфере продаж (+156% год к году). В продажах нейросети помогают быстрее готовить персонализированные письма и коммерческие предложения, искать и квалифицировать лиды, подсказывать следующие шаги по сделке. Рост наблюдается и в сфере искусства и развлечений (+148% год к году). Здесь ИИ используют для генерации визуалов и музыки, разработки концептов и сценариев, ускорения монтажа и постпродакшна, а также для создания промо-материалов и контента для соцсетей.

Как выросло число резюме с упоминанием ИИ, январь-ноябрь 2024/2025

«ИИ уже стал неотъемлемой частью карьерных практик: по данным «Авито Работы», за январь—ноябрь 2025 г. в России количество вакансий, где требуется опыт применения нейросетей, увеличилось на 31%. Нейросети активно используют не только в работе, но и при ее поиске: согласно исследованию «Авито», более 19% опрошенных россиян применяют ИИ-инструменты для поиска вакансий и трудоустройства, и большинство из них отмечают, что новые технологии заметно упрощают этот процесс. Важно понимать, что ИИ — полезный инструмент, который дополняет работу человека и помогает быстрее справляться с рутинными задачами», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Аналитики «Авито Работы» также выяснили, кто в декабре 2025 г. чаще всего пользовался функцией «Улучшить текст» — ИИ-инструментом на базе больших языковых моделей (LLM), который позволяет создать резюме на платформе всего за 30-40 секунд. В целом по России в начале декабря 2025 г. эту функцию использовали примерно в 3% всех новых резюме на платформе. В общей сложности функцией улучшения резюме заметнее других пользовались сотрудники финансов и логистики, сотрудники HR-направления (по 14%), специалисты по продажам (11%).

В начале декабря 2025 г. в основном к помощи нейросетей при составлении резюме обращались кандидаты с высшим образованием (9%). Чуть реже функцию использовали соискатели с незаконченным высшим (8%) и средним специальным образованием (6%).