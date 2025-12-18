АлтГУ и ТГУ подготовят новое поколение социологов со знанием ИИ

Алтайский государственный университет (АлтГУ) и Томский государственный университет (ТГУ) при поддержке Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data) запустят новый образовательный модуль по искусственному интеллекту в магистратуре по «цифровой» социологии. Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 г. на базе Института гуманитарных наук АлтГУ стартовала магистерская программа «Цифровые методы анализа и визуализации данных в социальных исследованиях» (входит в направление «Социология»). Ее особенность в том, что магистратуру реализуют сразу три участника — АлтГУ, Высшая школа экономики (ВШЭ) и Консорциум Big Data. Основная образовательная программа реализуется на базе АлтГУ в очном формате. ВШЭ и Консорциум Big Data проведут дополнительные образовательные модули в дистанционном режиме.

Модуль по ИИ для социологов разработали эксперты Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ. У томского вуза есть большой опыт создания таких программ — как для своих магистратур по самым разным направлениям, так и с партнерами. Например, в рамках проекта Консорциума Big Data ТГУ и Казанский национальный исследовательский технологический университет разработали и запустили первый в России образовательный модуль по ИИ в сфере химической технологии.

Согласно учебному плану, новый ИИ-модуль в АлтГУ начнется на втором году магистратуры, в 2026-2027 учебном году. Он будет называться «Введение в искусственный интеллект и машинное обучение для социальных наук». В модель войдут три раздела: «Инструментальная грамотность», «Мышление», «Культура работы с данными».

«Для социологов все, что связано с искусственным интеллектом, машинным обучением, — это, прежде всего, предмет исследования, элемент новой социальной реальности, которую технологии стремительно меняют, и чтобы изучать ИИ и компетентно рассуждать о технологиях, нужно хорошо в них разбираться. Безусловно, это мощный исследовательский инструмент, который будет полезен социологам как профессионалам, имеющим дело с большим количеством данных разной природы: это результаты количественных опросов, биографические тексты, качественные данные глубинных интервью, фокус-групп и так далее. Современные технологии дают возможность проведения комплексного анализа, создания моделей, которые способны объяснить социальную проблему с разных сторон, на основе разных источников данных. Конечно, нашим выпускникам, которые должны быть конкурентоспособными, такие знания необходимы», — сказала руководитель образовательной программы, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социальной и молодежной политики Дарья Омельченко.

Магистратура предназначена для подготовки профессионалов, которые умеют интегрировать классические и современные цифровые методы для изучения социальных проблем, анализа общественного мнения, внедрения научно обоснованных решений и data-driven подходов в разных сферах. Выпускники смогут работать в маркетинге, HR, государственном и муниципальном управлении, социальном проектировании, исследовании общественного мнения, оценке социальных программ и так далее.

«Сегодня запрос на работу с данными и искусственным интеллектом выходит далеко за рамки ИТ-специальностей, и новый ИИ-модуль для социологов — один из примеров ответа на этот запрос. Модуль объединяет экспертизу и практический опыт сильных вузов, позволяет обучать кадры, готовые к работе с многомерной социальной реальностью. Это также отличный пример сотрудничества внутри Консорциума Big Data, который изначально задумывался как пространство для совместной работы университетов, где на стыке дисциплин рождаются новые образовательные решения», — сказал генеральный директор Университетского консорциума исследователей больших данных Вячеслав Гойко.