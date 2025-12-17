«Ясный берег» и территория аквапарка получили покрытие «МегаФона»

Жители комплекса «Ясный берег» в Новосибирске получили устойчивую мобильную связь и быстрый интернет «МегаФона». Оператор построил базовую станцию на территории жилого массива и в целом усилил сеть в левобережной части города за счет модернизации. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установленное телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах LTE. Низкочастотный сигнал распространяется на большие расстояния и проникает сквозь препятствия. Благодаря этому услуги оператора стали доступны жителям микрорайона и автомобилистам на обширном участке Димитровского моста. Кроме того, сигнал базовой станции покрывает территорию аквапарка «Аквамир».

А чтобы большое число абонентов могло одновременно выходить в интернет на комфортных скоростях, связисты задействовали среднечастотные и высокочастотные диапазоны. Согласно замерам оператора, максимальная скорость передачи данных составляет здесь до 62 Мбит/с.

Помимо строительства новой инфраструктуры связи, инженеры модернизировали действующую сеть левобережья. Специалисты включили дополнительные высокочастотные диапазоны LTE и перевели частоты из 3G в более эффективный стандарт 4G. Работы были выполнены на объектах по улицам: Стартовая, Станционная, Моторная, Титова, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и других.

«Качественная связь – это обязательное условие для полноценной жизни и работы. В новых микрорайонах системы «умного дома» внедряются чаще. Современные технологии требуют постоянного и быстрого подключения к интернету для управления, например, охраной или освещением. А по мере застройки территории и увеличением числа въехавших в квартиры, постепенно растет нагрузка на сеть в целом. В комплексе «Ясный берег» проживает более 6 тыс. человек, и эта цифра будет увеличиваться, ведь строительство на площадке продолжается. Мы тщательно мониторим состояние сети и проводим необходимые работы по ее усилению, чтобы, в конечном итоге, сделать жизнь новосибирцев удобной», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.