«ТПК Булат» настроил сквозную автоматизацию продаж в «1С»

ООО «ТПК Булат» специализируется на поставках металлопроката в Ростовской области и Южном федеральном округе, реализует сложные многопозиционные сделки, где ценообразование и система скидок формируются индивидуально для каждого клиента. Важной составляющей бизнеса являются такие дополнительные услуги, как доставка и резка металла.

Несмотря на то, что конфигурация «1С» в компании уже была адаптирована под специфические особенности бизнеса, однако ключевые процессы оставались ручными и сопровождались ошибками. Менеджеры тратили время на рутинные расчеты и согласования в ущерб активным продажам. Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф».

Даже широкий типовой функционал «1С:Управления торговлей» (скидки, права доступа, отчеты) не мог устранить несколько критичных «узких мест», тормозивших работу отдела продаж:

– потеря гибкости в расчетах: чтобы скорректировать итоговую сумму заказа под запрос клиента, менеджеру приходилось вручную пересчитывать каждую позицию в Excel, что снижало оперативность;

– неучтенные услуги: стоимость доставки, резки и премий менеджерам не включалась в общую стоимость заказа и «висела» отдельным файлом. Это искажало финансовый анализ и прозрачность для клиента;

– отсутствие оперативной аналитики: существовала острая необходимость в ежедневном контроле себестоимости и динамки цен с возможностью их быстрой корректировки;

– риск финальной ошибки: после всей проделанной работы из-за человеческого фактора в счете на оплату могли появиться ошибки в реквизитах.

С целью полностью ликвидировать ручные операции и выстроить защищенный от ошибок процесс от коммерческого предложения до оплаты компания обратилась в «Гэндальф».

Решения, которые специалисты «Гэндальф» внедрили в уже существующую систему

Настроили права доступа для менеджеров, оставив видимость только нужных документов и необходимых кнопок (провести, записать, печать и т.п.). Это сразу снизило количество ошибок и ускорило работу.

Добавили в документ «Заказ покупателя» кнопку «Изменить» и механизм «Распределить сумму по суммам», что позволило автоматически распределять итоговую сумму с учетом всех заданных скидок без использования Excel и ручных пересчетов.

Внедрили в заказ специальную вкладку «Доставка и услуги» для комплексного учета затрат, благодаря чему данные автоматически попадают в печатные формы (спецификация, счет, договор), предоставляя клиенту полную и прозрачную калькуляцию.

Автоматизировали заполнение реквизитов через добавление флажка «Основной счет» в карточку контрагента. Это гарантирует формирование счета на оплату с корректными реквизитами и исключает финальные ошибки.

Разработали отчет для отслеживания динамики цен, позволяющий ежедневно видеть себестоимость товаров и корректировать цены прямо из отчетной формы.

Внедрение решений привело к впечатляющим результатам. Мгновенные расчеты полностью заменили рутину. Теперь финальное изменение суммы сложного заказа с десятками позиций занимает менее двух минут, хотя раньше на это уходило до 30 минут ручного пересчета. Руководство получило полную финансовую картину и видит истинную маржинальность каждого заказа с учетом всех издержек. Это стало возможно благодаря интеграции новых полей с отчетом по себестоимости. Процесс от заказа до оплаты стал действительно бесшовным, и система автоматически применяет скидки по заданным правилам, учитывает все услуги, заполняет печатные формы и гарантирует правильность реквизитов. Операционные риски снизились, так как были устранены основные точки возникновения ошибок.

В итоге ООО «ТПК Булат» получил не набор разрозненных доработок, а целостную и развивающуюся цифровую среду для продаж. Теперь «1С» для компании — это не просто система учета, а мощный рабочий инструмент для менеджера. Полный цикл сделки проходит внутри единой системы, что дает колоссальную экономию времени и абсолютную уверенность в конечном результате.