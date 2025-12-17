Специалисты «КАМЫ» импортозаместили систему управления БДМ

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» реализовал проект по импортозамещению программного обеспечения (ПО) для системы управления бумагоделательной машиной №7 (БДМ-7). Работы были полностью проведены собственными силами специалистов службы главного метролога предприятия. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Иностранное ПО было установлено на БДМ-7 при запуске производства легкомелованной бумаги в 2011 г. После ухода западных вендоров в 2022 г. оно осталось без технической поддержки и сервиса. Это создало серьезные риски для стабильной работы оборудования.

В ответ на вызов команда инженеров по автоматизированным системам управления производством службы главного метролога «КАМЫ» инициировала проект по поиску доступного открытого решения. В течение трех лет велись тестирование и анализ, и летом 2025 г. был найден успешный метод переноса системы на виртуальную среду. Ключевым достижением стала миграция данных и функционала со старых серверов на новую платформу без потери производительности и надежности.

«Перед нами стояла амбициозная задача — сохранить работоспособность высокотехнологичного оборудования. Мы пробовали разные пути, и в августе нам удалось провести успешное тестирование по переносу системы на облачные серверы. Это устойчивое и надежное решение на долгосрочную перспективу. Таким образом, мы получили ценный опыт и полный контроль над технологическим процессом, что является стратегическим преимуществом для предприятия», — сказал Виталий Резатдинов, главный метролог комбината «КАМА».

В результате обеспечена бесперебойная работа важного оборудования — БДМ-7, а также достигнута технологическая независимость от иностранных поставщиков. Кроме того, сэкономлено более 60 млн руб., которые потребовались бы на закупку альтернативных сторонних систем. Также накоплена уникальная компетенция: специалисты «КАМЫ» стали первыми в России, кто самостоятельно реализовал подобный проект и нашел инновационное решение в условиях импортозамещения.