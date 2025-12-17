CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Цифровизация Инфраструктура Импортонезависимость
|

Объем выручки совместных проектов DCLogic и «DатаРу» в области импортозамещения превысил 3 млрд рублей

Системный интегратор, разработчик ИТ-решений DCLogic и российский производитель технологических решений и сервисов «DатаРу» подвели итоги трехлетнего партнерства в сфере ИТ‑инфраструктуры. Компании реализовали проекты для крупнейших российских заказчиков из ритейла, девелопмента и промышленности, а общий объем выручки за три года составил 3,16 млрд руб.

Основными направлениями совместных проектов DCLogic и «DатаРу» стали масштабирование ИТ‑инфраструктуры заказчиков, наращивание вычислительных мощностей, резервное копирование и построение сетевых хранилищ данных.

Совместно были внедрены решения для VDI и виртуализации, серверные комплексы на базе линеек «ДатаРу ПИ7625», «ДатаРу ПИ650» и «ДатаРу ПИ750», системы резервного копирования СРК «ДатаРу ДД9900», а также SAN‑инфраструктура на базе коммутаторов КН7720Б.

Инфраструктурные проекты позволили заказчикам повысить отказоустойчивость и масштабируемость ключевых бизнес‑систем, централизовать защиту данных, сократить риски простоев и оптимизировать работу баз данных и критичных приложений в корпоративных ЦОДах.

Общий объем выручки от проектов за три года превысил 3,16 млрд руб., а основные внедрения были сконцентрированы в Москве и Кировске.

«Для наших заказчиков важно не просто заменить импортные решения, а получить предсказуемую, управляемую и масштабируемую инфраструктуру, — отметил генеральный директор DCLogic Евгений Шелестюк. — Партнерство с «DатаРу» показало, что отечественные технологии способны комплексно закрывать эти задачи на уровне крупных федеральных проектов».

«На протяжении трех лет наше сотрудничество с командой DCLogic демонстрирует, как сочетание локального производства и глобальных технологических стандартов способно усиливать цифровую устойчивость бизнеса. За этот период мы совместно реализовали целых ряд масштабных проектов. Наш подход к продукту вместе с профессионализмом команды DCLogic значительно упрощает переход клиентов на новые платформы и позволяет предоставлять полный комплекс сервисной поддержки. Мы ценим партнерство и уверены, что впереди у нас еще более амбициозные задачи и совместные успехи», – сказал Роман Гоц, генеральный директор «DатаРу».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще