CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширил LTE-покрытие на автодороге в Хасанском округе

Жители и гости Приморья теперь могут комфортно пользоваться мобильной связью «МегаФона» в поездках по Хасанскому округу. Оператор запустил базовые станции с поддержкой 4G на участке автодороги Раздольное — Хасан. Проект реализован совместно с министерством цифрового развития и связи Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые телеком-объекты построены на участке между селом Занадворовка и озером Утиное в рамках инициативы губернатора по развитию туристического направления. Ранее сеть оператора для абонентов здесь была недоступна. Новое строительство обеспечило возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью в том числе по технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук, позволяет одновременно разговаривать и использовать мобильный интернет.

На этом участке автотрассы активное автомобильное движение — здесь проходит автобусный маршрут для российских и китайских туристов, местные жители и гости региона круглый год приезжают посмотреть на Кравцовские водопады. Теперь десятки тысяч путешественников смогут не расставаться в дороге с привычными цифровыми сервисами: отправлять сообщения в мессенджерах, пользоваться навигатором или слушать музыку онлайн.

«Современный мобильный интернет и технологии передачи голоса последнего поколения это мощный драйвер развития туристического бизнеса. Предприниматели получают инструменты для эффективного управления и внедрения новых услуг, повышения качества обслуживания. Туристы смогут более комфортно делиться впечатлениями в социальных сетях, прямо в дороге знакомиться с предложениями об экскурсиях и размещению, а главное — всегда оставаться на связи в экстренных ситуациях», — сказал заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края Игорь Виткалов.

«Наша задача — создавать условия для комфортных цифровых коммуникаций гостям и жителям Хасанского округа. Мы делаем все возможное, чтобы для наших абонентов поездки по живописным местам региона были максимально приятными и они могли оставаться на связи», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Хасанском округе является частью долгосрочной стратегии «МегаФона» по усилению связи в ключевых туристических локациях Приморского края. В 2025 г. инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции с поддержкой 4G в поселениях Зарубино и Рисовая падь, что позволило усилить мобильную связь в районе бухт Алеут и Гротовая. В 2024 г. оператор провел модернизацию линий связи, увеличив пропускную способность сети в Зарубино, Андреевке и Славянке. Это позволило абонентам комфортно пользоваться цифровыми сервисами при пиковых нагрузках на сеть.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

Чэнь Цюфань, писатель-фантаст: Фантастика больше не рисует будущее — она помогает в нём разобраться

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще