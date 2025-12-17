«Инферит ОС» создал российскую операционную систему «МСВСфера» 10.1 с ИИ-помощником

Разработчик «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) выпустил новую версию 10.1 операционной системы «МСВСфера». Это российское решение, основанное на дистрибутиве RHEL, которое сочетает стабильность и новейшие технологии. Ключевое нововведение ОС — встроенный локальный ИИ-помощник «Василиса», разработанный ООО «Сибирские нейросети» (Новосибирск). Об этом CNews сообщили представители Softline.

«МСВСфера» 10.1 создана для современного оборудования (x86_64 v3, aarch64) и представлена в двух редакциях: «МСВСфера АРМ» для рабочих станций и «МСВСфера Сервер».

Встроенный ИИ-инструмент «Василиса» в ОС «МСВСфера» 10.1 дает возможность обычным и корпоративным пользователям из регулируемых отраслей — госсектора, финтеха, ОПК — использовать искусственный интеллект, не нарушая требования информационной безопасности. ИИ-помощник выполняет умный поиск по локальным документам и базам знаний, создает краткие выжимки по запрашиваемой информации и черновики справок и писем.

Все вычисления «Василиса» производит локально, без передачи данных вовне, что делает решение подходящим для работы с конфиденциальными документами в сетях, не имеющих выхода в интернет. Приложение работает на стандартных офисных компьютерах с конфигурацией от 16 ГБ ОЗУ и процессором уровня Intel Core i5 (шесть ядер).

«Реализованный нами подход к созданию локальных ИИ-решений позволяет пользователям работать с интеллектуальными сервисами в любой точке без зависимости от интернет-соединения. При этом мы предусмотрели возможность подключения к более крупным моделям через интернет: в таких сценариях мы не отправляем полные данные из файлов пользователя — передаются только релевантные фрагменты, необходимые для ответа на конкретный запрос. Это обеспечивает баланс между мощностью внешних моделей и безопасностью корпоративной информации», — отметила Виктория Кондрашук, генеральный директор ООО «Сибирские нейросети».

Помимо ИИ-компонента, в новом поколении ОС доступен аудио- и видеоконвертер, который преобразовывает файлы в один клик. В дистрибутив уже включены корпоративный менеджер Compass и пакет офисных программ «Р-7 Офис». А обновленный «Центр приложений» открывает доступ к репозиторию проверенного российского ПО.

«МСВСфера Сервер» 10.1 удобна в администрировании благодаря расширенной панели Cockpit. Она включает встроенные инструменты для миграции, мониторинга и работы с виртуализацией. При этом ОС остается открытой и бесплатной для физических лиц.

«Российский ИТ-рынок демонстрирует зрелость: сегодня мы создаем не просто аналоги, а инновационные продукты, определяющие будущее. Выход “МСВСфера 10.1” с ИИ-помощником “Василиса” — именно такой шаг. Мы даем всем нашим пользователям, в том числе работающим в самых защищенных и ответственных контурах, доступ к передовым возможностям ИИ, сохраняя полный контроль над безопасностью», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).